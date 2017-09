Video: agredió a un profesor por "no vestirse como hombre"

Un profesor de la Facultad de Bellas Artes de La Plata grabó el momento en el que fue agredido por otro hombre mientras caminaba por la calle. El docente fue increpado verbalmente y gracias a la intervención de otro joven que pudo evitar que el agresor llegue a la violencia física por la manera de vestir del profesor.



Santyiago Martínez sacó el celular y filmó la situación. "¿Por qué me tengo que vestir 'como hombre'? ¿Cómo se visten los hombres?", le consultó al desconocido en la calle. El hombre lo insultó e intentó pegarle. El profesor filmó la situación y el video se viralizó en las redes.



"Este señor con otro me empezaron a hostigar por mi apariencia, en medio de la calle. Cuando les pedí que no me molestaran, que hicieran la suya y me dejaran en paz, este hombre comenzó a seguirme y a insultarme. Después siguió gritándome "puto" y "maricón". Por momentos amagaba con golpearme, hasta que se metieron personas que pasaban por la calle a defenderme, y lo alejaron", contó Santiago en un posteo de Facebook.





Siguió, insultó y hasta le quiso pegar a un profesor por no”vestirse como hombre”.Esto sucedió en La Plata,por la Facultad de Bellas Artes. pic.twitter.com/OlhRjb1ciF — mentalmesss (@Malefernaandez) 27 de septiembre de 2017

La red social bajó el posteo original pero eso no lo paró: lo compartió de nuevo y lo replicó en Twitter. "Mucha gente salió a apoyarme, personas de distintas organizaciones que trabajan los temas de género, madres de chicos gays, pibes que vivieron situaciones similares de humillación y maltrato", contó Santiago al diario LA NACION