Uno por uno: quiénes son los imputados por el homicidio del agente Vides

Los cuatro imputados por el crimen del agente del 911 Juan José Vides enfrentaron la primera audiencia del juicio oral, donde están imputados por los delitos de robo doblemente agravado, privación ilegítima de la libertad y homicidio agravado. Los acusados son Lucas Manuel Romano, Jesús Emanuel Sánchez, Jorge Manuel Gutiérrez y Jonathan Emanuel Cuellar. Este último, señalado como el presunto autor del disparo, reconoció que hizo tiros aquel 2 de febrero de 2016.

Vides conducía un patrullero del 911 durante una persecución -consecuencia de un robo- que finalizó en una estación de servicio de avenida América y San Martín. En el camino, una bala atravesó el parabrisas de la camioneta y le perforó la frente; murió 24 horas después en el hospital.

Estos son los imputados:

Cuellar: tiene 31 años y cuatro hijos





Actualmente cumple una condena de siete años por robo agravado y tiene otra causa pendiente por el mismo delito. Fue el único imputado que declaró ayer, aunque no aceptó responder preguntas. “En la persecución, yo saco la pistola por la ventanilla y hago disparos. El auto solo paró en la estación de servicio, donde bajé y comencé a correr; me pillaron a la vuelta. Antes tiré la pistola en el asiento trasero del auto”, relató.

Juicio por Vides: “veo que uno saca la mano por la ventanilla y hace tres tiros; uno le da al policía en la frente”

Sánchez: tiene 23 años y un hijo de dos





Dijo que tiene causas por robo, todas sin condena, aunque no recuerda si son dos o tres. Como no aceptó declarar, le leyeron lo que había expuesto en sede penal. “Los policías nos empezaron a disparar. En ese momento yo estaba drogado porque soy adicto. Yo no tenía ningún arma, la verdad que no me acuerdo bien de nada”, había declarado cuatro semanas después de acontecidos los hechos que se le imputan.

Gutiérrez: tiene 21 años y tres hijos





Reconoció que todavía tiene dos causas pendientes por robo de motovehículo. Tampoco quiso prestar declaración. “Cuando íbamos en el auto, Cuellar le puso la pistola en la panza al gordo (Romano) y le dijo: ‘acelerá porque no quiero volver a la cárcel’. Ahí comenzaron a disparar los policías y Cuellar también hizo disparos. Solamente él tenía arma”, había declarado en sede penal el 29 de febrero de 2016.

Romano: tiene 23 años, soltero y sin hijos





Conducía el Clio. No tiene antecedentes. Tampoco aceptó declarar y se leyó lo que había dicho en sede penal. “Me lo encuentro a Cuellar y me pide que lo lleve. Sube él con otros dos. Yo no sabía lo que estaban haciendo. Me hicieron parar dos veces y esperar. Yo me quería ir pero Sánchez me pegó y Cuellar me tenía apuntado. Él hizo disparos. Cuellar y Gutiérrez tenían armas, aparentemente Sánchez también”.