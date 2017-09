El papá del "Kun" aseguró que "la sacó barata" en el accidente

BUENOS AIRES.- El papá del delantero argentino Sergio Agüero consideró hoy que su hijo "la sacó barata" en el accidente automovilístico que sufrió en Amsterdam, Holanda, que lo marginará de los partidos de Eliminatoria con el seleccionado debido a una "fractura en la costilla número ocho".

"Vi la imagen anoche y gracias a Dios la sacó barata. La desgracia cuando te va a tocar te va a tocar. Gracias a Dios no le pasó nada, solo una fractura en la costilla número ocho. Ahora lo evaluarán los médicos en Manchester", dijo Leonel Del Castillo en una entrevista con el canal TyC Sports.

El "Kun" Agüero sufrió un accidente de tránsito en Holanda tras presenciar el show de Maluma

Agüero sufrió un accidente cuando se trasladaba en un taxi después de haber presenciado un recital del cantante colombiano Maluma y, según explicó su padre, el delantero contó que el taxi "iba muy fuerte y había un chico que trabaja para la empresa que lo representa que le dijo al chofer que vaya más despacio que no había apuro, y el chofer le contestó ok y Sergio se puso el cinturón porque iba fuerte y no sé si se salió de carril y chocó contra el poste".



Debido a este incidente, el delantero argentino se perderá al menos seis partidos con Manchester City, las dos fechas de las Eliminatorias Sudamericanas con la Selección y hasta un eventual partido por el repechaje.