El Vaticano confirmó que el Papa no tiene previsto visitar Argentina en 2018

BUENOS AIRES.- El papa Francisco no tiene previsto visitar Argentina en 2018, aseguró hoy su portavoz Greg Burke.

Burke recordó que la agenda de viajes del Papa para el año que viene incluye Chile y Perú, en enero, e Irlanda para el Encuentro Mundial de Familias, en julio, y aseguró que "no está prevista la Argentina".

Además, recordó el videomensaje que envió el Papa a los argentinos a fines de septiembre de 2016, en el que anunció que no iba a poder ir a su patria al año siguiente. "Ustedes no saben cuánto me gustaría volver a verlos. Y tampoco podré hacerlo el año próximo, porque ya están compromisos fijados para Asia, África. El mundo es más grande que Argentina, pero hay que dividirse", había planteado en 2016, y se reiteran ahora las razones, según Burke.

El Pontífice afirmó entonces: "para mí, el pueblo argentino es mi pueblo. Ustedes son importantes, yo sigo siendo argentino, yo todavía viajo con pasaporte argentino".

Hace unos días el arzobispo de Buenos Aires, Mario Aurelio Poli, al margen de una conferencia para la presentación de la peregrinación a Luján, había dicho que "estamos próximos" a una visita del papa Francisco. Además, había hablado con sentido del humor de la inmensa expecativa que rodea esta visita.