Alejandro Fantino fue nominado para los premios Emmy como mejor conductor y expresó su sorpresa. La cara de "Animales Sueltos" contó cómo se enteró de la elección de la Academia Internacional de Artes y Ciencias de la Televisión y aseguró que todavía no lo puede creer.

"Estás nominado para los premios Emmy Internacional como conductor", le informó la productora ejecutiva de Fox Channel. "No caí. Me había acostado tarde por 'Animales Sueltos' y estaba medio dormido", comentó el conductor.

Fantino fue nominado por el programa que condujo en Fox "Escuela para maridos, Colombia", en la categoría de entretenimiento sin guión. El reality comparte la terna con "Fan Pan Tae Super Fan de Tailandia", "Sorry About That de Bélgica" y "Taskmaster del Reino Unido".





"Me volví loco. Agarré mi teléfono y empecé a llamar a todos mis amigos. Quería compartir mi felicidad", expresó a Infobae. Del evento participan más de 1.200 personalidades de la televisión de todo el mundo. Se desarrollará el 20 de noviembre en Nueva York.

"Para mí es un paso gigantesco en mi carrera, una bisagra. Esto me abre una puerta enorme que me puede proyectar a nivel internacional", concluyó.