Entrevista con Chiche Gelblund: “Soy un ser humano” y otras frases de Cristina Kirchner

La ex presidenta y candidata a senadora Cristina Kirchner dijo que detrás de la imagen distorsionada que crearon de ella hay “un ser humano”, que durante su gobierno tuvo que hacerse “la fuerte” para que no la “pasaran por encima”, entre otras frases reveladoras que brindó en un mano a mano con el periodista Samuel "Chiche" Gelblung para Crónica Tv.

“Soy un ser humano”.

“No estoy enamorada, ni nadie me corteja, pero creo que tampoco nadie se animaría”.

“Yo todavía siento como que él siempre está. Tengo mi vida como cuando él estaba. Nuestro cuarto y su escritorio está siempre igual”.

Me saque el luto, porque me lo pidió mi hijo (Máximo).

“Néstor me rompió la cabeza, me encantaba”.

“No me gustan los hombres que se miran al espejo más que yo”.

“Antes que estar con (el escritor, Mario) Vargas Llosa , me meto en un convento”.

“A mí siempre me manejaron las neuronas, no las hormonas”.

“Néstor decía todo lo que los demás querían escuchar”.

Se declaró víctima de una “persecución brutal” por parte del gobierno de Mauricio Macri y aseguró que en las causas judiciales por corrupción que enfrenta tanto ella como sus hijos “está todo armado”.

“El Estado no tuvo la culpa en la tragedia de Once” y apuntó al maquinista: "No accionó los frenos", aseguró.

"Soy arrebatada, muchas veces tengo que contar hasta 50 y me quedo en el 10. No grito pero si digo malas palabras, soy muy mal hablada".

"Tengo un carácter fuerte, encendido".

"Nestor me criticaba que soy muy mal hablada. Eso es un defecto. Lo he mejorado, pero no todo lo que quisiera".

"Lo más poderoso siempre es lo que no se ve todos los días. Esos son los que normalmente tiene más poder".

"No les tengo miedo, pese a que tomé medidas que no les gustaron".

"La residencia de "Olivos es fea, no hay buena vibra. Ahi estás como en una cárcel".

"Alex, el perro de la familia, está enterrado en Olivos".

"Nunca vi tanta gente durmiendo en la calle. Nadie representa al pueblo".

"En el Parlamento es necesario debatir las cosas y hacer ver que las cosas se pueden hacer diferente y evitar que la gente no sufra".

"Néstor decía que nos dicen kirchneristas para bajarnos el precio, pero somos peronistas".

"Yo siempre me lleve estupendamente bien con el peronismo".

"Todo el peronismo está adentro del partido Unidad Ciudadana".

"El peronismo no es el PJ".

"Néstor fue el mejor presidente que tuvo la democracia, y sin embargo cuando fue de candidato con Francisco De Narváez, ganó Alica Alicate. Y eso es el poder de los medios".

"No estoy todo lo flaca que me gustaría estar. Ninguna mujer es como le gustaría ser. Hay ropa que no me entra".

"Las mujeres no nos ponemos lindas para los hombres, nos ponemos lindas para las otras mujeres".

"Me encanta, leer, mirar serie, estar con mi familia".

"Soy una madre presente".

"Los dólares que aparecieron estaban declarados. Todo estuvo armado".

"Están haciendo barbaridades, esta gente quiere diciplinar".

"El hermano del Presidente blanqueó plata negra. Ellos, los amigos del presidente blanquean plata negra, pero los culpables son otros".

"Mucha ropa la regale, y otra la tengo guardada".

"Hago una vida normal".

"Me pinto sola y las uñas son mías".

"En mi gobierno hubo periodismo de guerra".

"Soy una mujer de posturas, no de izquierda".