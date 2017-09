Tragedia de Once: Cristina deslindó responsabilidad de su gobierno y familiares de las víctimas le respondieron

BUENOS AIRES.- Cristina Fernández, ex presidenta y candidata a senadora de Unidad Ciudadana por la provincia bonaerense, dijo hoy que el motivo de la tragedia ferroviaria ocurrida en Once fue que "no frenó el motorman" y deslindó a su gobierno de responsabilidad sobre el accidente de 2012.

En una extensa entrevista hoy con en el canal de cable Crónica, la ex mandataria se refirió a la tragedia de Once un día después de que el ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, comience a enfrentar un juicio oral y público por su presunta responsabilidad en el hecho.

La ex presidenta contó que recientemente se reunió con el padre de una de las víctimas de la tragedia, Raúl García, y dijo compartir con él la mirada que tiene sobre lo sucedido. "El motorman no frenó y sí lo había hecho en todas las estaciones anteriores. Si vos no frenás y te estrellás, bueno... Fue una tragedia brutal, terrible", sostuvo la ex mandataria.

“La Justicia actúa por presión de los medios contra De Vido”.



En ese sentido, Fernández aseguró que -cuando ocurrió el accidente que dejó 51 muertos, el 22 de febrero del 2012- recibió a los familiares. Inclusive, sostuvo que fueron ayudados "en todo lo que pudimos, consiguiéndoles trabajo en Anses y PAMI, con sus estudios, en temas de salud".

"Tuvimos más de ocho reuniones. Los recibíamos de a grupos", contó la candidata a senadora, consignó la agencia Télam.

La respuesta de los familiares de la tragedia ferroviaria a los dichos de la candidata a senadora, no tardó. "Me parece una falta de respeto seguir insistiendo con el maquinista. Hay una condena, eran sus funcionarios. La condena es sumamente clara. El grado de responsabilidad del maquinista está determinada por los años de condena", expresó María Luján Rey, madre de Lucas Menghini Rey, última víctima encontrada tras el choque.

Cristina, al borde de juicios y de nuevos procesamientos.



En una entrevista con el diario “La Nación”, Luján Rey afirmó: "el maquinista es el último eslabón de la cadena, por eso recibió solo 3 años de condena y sus funcionarios y el dueño de la concesión tuvieron 8 y 9 años". Y agregó: "capaz que en otros cinco años se entera de que hubo una condena. Es una falta de respeto".

Luján recordó que su familia fue una de las que nunca se reunió con la ex presidenta. "Nunca quisimos ir. Ella insistía a través de Oscar Parrilli. Pero de los que fueron salían todos enojados, mal. Se les ofrecían planes sociales y se los maltrataba", consignó “La Nación” en su sitio web.