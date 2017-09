Entre Ríos rechazó ante la Corte Suprema la demanda de Vidal por el Fondo del Conurbano

La provincia de Entre Ríos presentó hoy ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación su rechazo a la demanda que inició el gobierno de María Eugenia Vidal para recuperar recursos del Fondo del Conurbano, con un escrito en el que planteó la necesidad de una discusión en el Congreso, y no judicial, más la inconstitucionalidad de las asignaciones específicas del impuesto a las ganancias, entre otros argumentos.

San Juan, Catamarca, Tucumán, La Pampa y Salta ya elevaron a la Corte Suprema de Justicia sus respuestas en rechazo a la demanda de la gobernadora Vidal, que reclama recuperar para Buenos Aires recursos del Fondo del Conurbano.



La presentación de Entre Ríos estuvo a cargo del fiscal de Estado provincial, Julio Rodríguez Signes, y el fiscal de Estado adjunto, Pablo Giannini.

"La judicialización del reclamo no es una vía idónea. La controversia se debe resolver con un nuevo pacto fiscal, o una nueva ley de asignaciones específicas. Lo deben resolver las legislaturas provinciales, o el Congreso de la Nación, (que están) dotados de competencia", dijo Rodríguez Signes.

El Fondo del Conurbano, que Vidal quiere recuperar para la provincia de Buenos Aires es una de las detracciones al impuesto a las ganancias y ahí radica otro argumento de Entre Ríos en su rechazo a la demanda de Vidal.

"Se postula que es inconstitucional el artículo 104 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, que efectúa detracciones en perjuicio de las provincias. El impuesto debería coparticiparse totalmente", explicó Rodríguez Signes.

El fiscal de Estado dijo, al plantear otro argumento de su presentación ante la Corte Suprema, que "Buenos Aires ya está recibiendo el 1,57% de masa coparticipable establecidda en el artículo 3 de la Ley 23548 (de coparticipación federal) y por esa vía recibe fondos de recupero relativo en los cuales lo que dicen que perdieron en esa ley, en verdad no lo perdieron".

El argumento

Entre Ríos rechazó la pretensión bonaerense de que se imponga una medida cautelar mientras se desarrolla el juicio. "Rechazamos la pretensión cautelar de Buenos Aires, (por la que exige que) se le abone el 10% de Ganancias, $ 53.000 millones. No están dados los requisitos de las cautelares", remarcó Rodríguez Signes, quien puntualizó, entre otros requisitos para una cautelar, que "no hay peligro en la demora porque hace 21 años que existe el techo" y Buenos Aires no presentó, hasta ahora, una queja formal.

"La pretensión de Buenos Aires perjudica gravemente al resto de las provincias", respondieron los gobernadores



El Fondo del Conurbano se creó en 1992 y se fondea con el 10% de la recaudación del impuesto a las ganancias. La demanda judicial bonaerense pide que se elimine el tope de 650 millones de pesos de esa recaudación que rige para la provincia desde 1996.

Si ese reclamo no prospera, exige que se declare inconstitucional la exclusión de Buenos Aires del reparto del remanente del fondo y del 4% de Ganancias que se les asigna a las demás provincias como compensación. (Télam)