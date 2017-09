¿Pensás viajar a Chile? Esto tenés que saber al aterrizar en Santiago

Desde el próximo lunes 2 de octubre, tres vuelos semanales unirán San Miguel de Tucumán con Santiago, la capital de Chile, y abrirán una vía de conexión con más de 35 destinos internacionales y a 18 nacionales.



Cuando el primer vuelo de Latam toque la pista del Aeropuerto Comodoro Arturo Merino Benítez, esta ruta se convertirá en la segunda que conecte la capital tucumana con un destino internacional, después que se puso en marcha la conexión con Lima, en Perú.



A cinco días del primer vuelo: todo lo que tenés que saber de la ruta Tucumán-Santiago de Chile

Para que no llegues desprevenido a Chile, preparamos algunos consejos que te pueden ayudar una vez que tengas las reservas y las valijas listas. Tomá nota.1- Debido a que Chile es un país limítrofe de Argentina, todos. Es decir que no es necesario contar con pasaporte, siempre que el destino final sea el territorio chileno.2-, a casi 20 kilómetros del centro de la ciudad. Al no contar con un servicio de subte ni de trenes de cercanías, las opciones para trasladarse desde y hacia la terminal son variadas:: el boleto cuesta casi $30 y se paga con la tarjeta BIP! (sistema idéntico al empleado con la Ciudadana o Metropolitana). Se toma enfrente de la puerta 5, en la zona de arribos. Funcionan entre las 5 y las 24.(se recomienda pedirlo en el mostrador, después de retirar la valija): cuesta alrededor de $450 ($25 el kilómetro) y demora 30 minutos, dependiendo del estado del tránsito.hay dos empresas que ofrecen el traslado. Se pueden contratar online y cuesta $150 por pasajero. Se recomienda chequear horarios y recorridos.este servicio está disponible en toda la ciudad y, dependiendo del modelo del auto y la distancia, trasladarse desde Pudahel hasta el Palacio de La Moneda, puede costar entre $350 y $630.3-Toronto (Canadá), Atlanta, Dallas, Houston, Los Angeles, Miami, Orlando y New York (desde enero 2018), Ciudad de México y Cancún (México); Puerto Príncipe (Haití); Panamá (Panamá); Punta Cana (República Dominicana);Río de Janeiro y Sao Paulo (Brasil); La Paz y Santa Cruz de la Sierra (Bolivia); Islas Malvinas; Bogotá (Colombia), Guayaquil (Ecuador); Caracas (Venezuela); Frankfurt (Alemania); Madrid (España); Parías (Francia); Roma (Italia); Amsterdam (Holanda); Londres (Reino Unido); Sidney y Melbourne (Australia); Papeete (Polinesia Francesa) y Doha (Qatar).Antofagasta, Calama, Concepción, La Serena, Puerto Montt, Temuco, Valdivia, Punta Arenas, Iquique, Osorno, Arica, entre otros destinos dentro del país.

Tras ocho años de espera, Tucumán volvió a tener vuelos internacionales

4-. En caso de necesitar dinero en efectivo, es aconsejable viajar con dólares ya que será más sencillo operar en las casas de cambio. La cotización actual es de U$D 1=652 pesos chilenos.5-entre las ofertas de comida rápida, un combo cuesta desde $120 mientras que un plato más elaborado o un menú ejecutivo puede rondar los $250.6- El aeropuerto de Santiago cuenta con hotel (112 habitaciones) y cinco salones vips para pasajeros frecuentes.7- Se recuerda que los pasajeros sólo podrán despachar una valija por persona de hasta 23 kilos.