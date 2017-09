Entre lágrimas, Pamela Anderson despidió a Hugh Hefner

ESTADOS UNIDOS.- La noticia de la muerte de Hugh Hefner causó conmoción en todo el mundo y, principalmente, entre sus amigos y familiares. Pese a sus 91 años, el creador del imperio Playboy parecía indemne al paso del tiempo. Amado y odiado, el hombre de las batas y las conejitas marcó a fuego a la cultura occidental durante los últimos 50 años y su desaparición será difícil de digerir para miles de personas. Una de las estrellas que se mostró compungida fue Pamela Anderson, uno de los íconos de la publicación durante la década del '90.

La bella modelo y actriz canadiense, que saltó a la fama como salvavidas en la serie "Baywatch", compartió un sentido video en las redes sociales, en el que se la puede ver llorando minutos después de enterarse de la muerte de "Hef", como lo llamó al magnate.





Con un largo texto, Anderson, de 50 años, recordó los mejores momentos junto a Hefner. "Tengo tantos pensamientos, no tengo cerebro ahora para editar. Soy lo que soy por usted. Me enseñó todo acerca de la libertad y el respeto. Fuera de mi familia, era la persona más importante de mi vida. Me diste la vida… Estoy conmovida. Pero estaba ya mayor, la espalda le dolía mucho. La última vez que lo vi, utilizabas un andador. No querías que te vieran. No podías escuchar. Tenía un pedazo de papel en el bolsillo que me mostró: tenía mi nombre Pamela con un corazón. Ahora, me estoy desmoronando. Está lloviendo en París ahora. Estoy en la ventana. Todo lo que el mundo ama de mí es porque usted me comprendió. Me aceptó y me dio coraje para ser yo misma. Lo amo como a ninguno más. Amaba a mis hijos… siempre estaba allí por nosotros. Con su amor. Su loca sabiduría. Extrañaré todo lo suyo. Gracias por hacer del mundo un lugar mejor. Un lugar más libre y más sexual. Era un caballero encantador, elegante, gentil y muy divertido. Adiós, Hef…", fueron algunas de las palabras que le dedicó la rubia, que firmó "tu Pamela".