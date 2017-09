Sospechan que serían tres los "quemacoches" de Concepción

Aún se carece de datos concretos sobre el incendio intencional de tres autos y cuatro contenedores de residuos en el sector noroeste de Concepción, en la madrugada del martes. Sin embargo, la justicia confía en que los registros fílmicos de las cámaras de seguridad permitirán individualizar a los autores de los hechos. Hay fuertes sospechas de que en los ataques participaron al menos tres personas.

“Estamos tomando distintas medidas. Los datos de testigos no echan muchas luces sobre los incendiarios, pero se están revisando filmaciones que podrían llevar a identificar a los delincuentes”, dijo el fiscal Fabián Rojas. Los razón de los ataques todavía es un misterio, ya que no parecen tener ninguna vinculación entre sí. Lo único cierto es que los incendiarios, además de destruir los contenedores de plástico, apuntaron a rodados viejos, que permanecían estacionados frente a las casas de sus propietarios.

Sospechan que los incendios en Concepción fueron planeados

En Corrientes y Catamarca las llamas de un Ford Escort -que terminó incinerado- alcanzaron a un Peugeot 306 que no parecía estar entre los objetivos de los vándalos. Otro de los blancos fue un Renault 18 estacionado en Dall Asta al 2.078. “Para mí son malvivientes de vida fácil y licenciosa que, luego de algún beberaje, no tuvieron mejor idea que salir a quemar lo que encontraron” opinó el esposo de la dueña del auto, que prefirió no identificarse. “Aquí no hay que escarbar mucho. Es obra de gente desocupada”, agregó.

El secretario de Gobierno de la municipalidad, Julio César Herrera, no descartó un móvil político pero consideró apresurado lanzar hipótesis: “todo indica que fueron hechos planificados”.

Preocupación

El intendente Roberto Sánchez consideró “muy llamativos” los episodios. “No es algo común que en una noche se provoquen tantos daños en la vía pública. Y en ese sentido no puedo plantear hipótesis responsables sobre los móviles. Sólo espero que se esclarezcan rápido”, expresó.

Horas después de los incendios, Sánchez se reunió con el ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia, Regino Amado. “Le pedí concretamente un nuevo móvil policial para la comisaría. Es que sólo se dispone de dos para una población de más de 70.000 habitantes” contó. Según Sánchez, Amado le adelantó que la provincia carecía de móviles para derivar a Concepción y le ofreció una camioneta con desperfectos mecánicos de la Dirección de Transportes. “Me dijo que si la Municipalidad se hacía cargo de las reparaciones, se la podía transferir a la Policía para que a la vez se la destine a la comisaría de nuestra ciudad. Es lo que acepté en razón de la situación en que estamos” sostuvo. Según estimó, la inversión que tendrá que hacer la intendencia supera los $ 70.000.