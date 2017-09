“Huguito” empezó a consumir paco a los 10 años. Dejó la escuela. Y, como decenas de chicos de La Costanera, quedó sumergido en la drogadicción. Hasta que ayer no soportó más. El cuerpo del adolescente de 15 años fue hallado por su hermana mayor, en un pasillo del barrio. Se había quitado la vida cerca de una morera donde escuchaba música gran parte del día junto a sus amigos, a 30 metros de donde debía construirse el Centro Preventivo Local de las Adicciones (Cepla), anunciado en diversas ocasiones desde 2014. “¿Tenemos que esperar con los brazos cruzados para enterrar a nuestros hijos? Estamos perdiendo parte de nuestra vida”, reclamó Dora Ibáñez, una de las Madres del Pañuelo Negro. LEER MÁS

2. Extraviaron 600 horas de escuchas judiciales al Clan Ale

Los abogados que representan a los integrantes del denominado Clan Ale pasaron a la ofensiva: denunciaron el extravío de decenas de discos incorporados como prueba en el proceso que tiene grabadas 600 horas de escuchas telefónicas a los imputados. "Esto hace trastabillar toda la cadena de custodia que debe mediar en la prueba. No sabemos si el material se extravió, se traspapeló o qué pasó", declaró Manuel Pedernera, defensor de Hernán Lazarte. "Hay una violación a la cadena de custodia y se afecta el derecho de defensa y el debido proceso. Además, planteamos que falta un cuaderno de novedades de una de las remiserías. Esto es sospechoso", acusó Alejandro Biagosch, representante legal de Rubén "La Chancha" Ale. Durante la audiencia declararon Emilio Luque y Abraham Salame: el primero dijo que no podía responder por la administración de los Ale en el Club Atlético San Martín; y el segundo manifestó que no recordaba varias cosas porque sufrió un microinfarto cerebral.