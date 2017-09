Tucumán será una de las destinatarias de los créditos del BID para obras de agua potable y cloacas

BUENOS AIRES.- El Banco Interamericano de Desarrollo (BID) aprobó préstamos para la Argentina por U$S 550 millones. Los créditos serán destinados a la urbanización de la villa 31, en Capital Federal, al traslado del Ministerio de Educación a ese barrio y a obras de agua potable y cloacas para 10 provincias del norte del país, entre ellas, Tucumán.

Así lo informó hoy el Ministerio de Finanzas que, a través de un comunicado de prensa, señaló que U$S 350 millones, dividido en dos préstamos, estarán destinados a la Ciudad de Buenos Aires; mientras que los U$S 200 millones restantes irán a las provincias del Norte Grande.

"Estará destinado a iniciar las obras de ampliación de la cobertura de agua potable y desagüe cloacal, optimizar las condiciones ambientales, de sanidad e higiene a través del tratamiento de aguas residuales y mejorar la gestión de los operadores del servicios en las provincias de Catamarca, Chaco, Corrientes, Formosa, Jujuy, La Rioja, Misiones, Santiago del Estero, Salta y Tucumán", con un aporte local de U$S 70 millones, dijo la entidad respecto del segundo aporte dirigidos a los distritos subnacionales.

"El proyecto prevé el financiamiento de nuevos sistemas de agua potable y de desagüe cloacal. Las obras incluyen proyectos de extracción de agua subterránea y captación de agua superficial, plantas potabilizadoras, acueductos, redes de distribución, estaciones de bombeo con sus equipamientos, redes cloacales, colectores principales y secundarios, plantas y sistemas de tratamiento de líquidos cloacales, y obras complementarias", indicó la información oficial.

De acuerdo con la información oficial, el primer crédito apunta a mejorar la calidad de vida de 43.000 habitantes del Barrio 31, aumentando el acceso de niños y adultos a la educación con tres escuelas nuevas para 1.100 alumnos, adecuando espacios para vivir y trabajar en 550 estructuras, y desarrollando infraestructura urbana resiliente al cambio climático".

"El primero de los préstamos apunta a las mejoras de las condiciones de vida, inclusión social y educativa en la Ciudad de Buenos Aires y serán apoyadas con financiamiento para proyectos de inversión por 250 millones de dólares y un primer préstamo individual de U$S 100 millones", indica el comunicado, que agrega que esos créditos contarán "con un aporte local de U$S 62,5 millones y U$S 25 millones, respectivamente", expresó.

El programa también apoya el traslado del Ministerio de Educación de Buenos Aires, creando un nuevo foco de actividad en el barrio para generar un efecto integrador con la ciudad a través de un edificio verde de 30.000 metros cuadrados".

Además, se indica que "adicionalmente, a través del Ministerio de Educación, el proyecto fomentará nuevos métodos de enseñanza con el uso de tecnologías y plataformas digitales de aprendizaje beneficiando a 100.000 estudiantes y 18.000 docentes".

El ministro de Finanzas, Luis Caputo, expresó, a través del comunicado que los proyectos aprobados representan una nueva muestra de confianza del BID hacia la Argentina y el compromiso de seguir financiando el desarrollo de infraestructura en el país. (DyN)