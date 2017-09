Mora se reintegró al plantel y dijo que se pareció a su debut en Primera

BUENOS AIRES.- El delantero uruguayo Rodrigo Mora, operado por una sinovitis de la cadera derecha en junio pasado, volvió al país y se reintegró al plantel de River Plate, sobre lo cual expresó que "parecía el debut en primera".

"Estoy contento, increíblemente parecía mi debut en primera, por los nervios, la ansiedad. Fue una noche muy larga pero al fin se dio, me reencontré con todos, el grupo humano es hermoso", comentó.

Aseguró Mora que trae "la mejor energía para compartir en la última etapa de la Libertadores, que es el gran objetivo. El saludo de todos, los abrazos, es algo muy lindo que se disfruta mucho. Me hacía falta venir todos los días, estar con ellos".

"Es un desafío que me propuso la vida y de ninguna manera voy a bajar los brazos -enfatizó-, voy a volver que estar en una cancha que es lo que amo, la vamos a sacar adelante, hay que meterle, hay que darle".

En cuanto a su reaparición en competencia, el uruguayo, en nota con radio La Red, adelantó: "Me dieron tiempo de estar en la pretemporada. Es un proceso lento y tengo que tener tranquilidad. Ya estoy cerca, pasaron 120 días, 90 desde que me operaron. Voy a apoyar a mis compañeros desde donde me toque y recuperarme pasito a pasito".

Consultado sobre su estado actual, Mora explicó: "No puedo correr, camino normal gracias a Dios. Estoy haciendo kinesiología y bicicleta, tratando de movilizar la cadera derecha. Hago pesas para recuperar músculos. No tengo dolor, que es lo más importante. Puedo caminar rápido pero no puedo trotar, hay que fortalecer la zona". (DyN)