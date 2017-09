El paco se cobró la vida de un adolescente de 15 años en la Costanera

La droga apagó otra vida en la Costanera. Un adolescente de 15 años, adicto al paco, murió ayer por la tarde. La víctima era conocida en el barrio ya que concurría al comedor nocturno e, incluso, colaboraba en el lugar. El cuerpo será entregado a su familia en las próximas horas.

Dora Ibáñez, referente de las Madres del Pañuelo Negro, afirmó que la noticia la ha tocado mucho. "Es una tristeza, era muy chiquito. Todos los días lo veía", dijo en diálogo con LA GACETA.

La mujer reiteró que no tienen ayuda por parte del Gobierno para ayudar a los chicos para salir de la situación de consumo. "¿Tenemos que esperar con los brazos cruzados para enterrar a nuestros hijos? Esto es un envenenamiento que no tiene condena. Las madres estamos desamparadas, la tenemos que luchar solas. Estamos perdiendo parte de nuestra vida. No pedimos bienes, pedimos la vida de nuestros hijos y nietros", manifestó.

El fallecimiento del adolescente se dio luego de que se desmantelara el Centro Preventivo Local de Adicciones (Cepla) que se había empezado a construir en la Costanera en julio de 2015, y que quedó paralizado en diciembre de ese año.

“El Cepla fue una promesa de la Nación”

La obra (presupuestada en $ 12,5 millones), está a cargo de la firma ByM SRL. Alcanzó un avance de obra del 43%. El Cepla de Costanera forma parte de los 210 centros anunciados en 2014 por la ex presidenta Cristina Fernández, como parte del programa Recuperar Inclusión. Sin embargo, del total de centros anunciados se proyectaron 91 y se inauguraron 11, había informado la Sedronar.