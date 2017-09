En vivo: comenzó el juicio a Julio De Vido por la tragedia de Once

BUENOS AIRES.- El ex ministro de Planificación Federal y actual diputado nacional, Julio De Vido, enfrenta el primer juicio oral en su contra por la tragedia ferroviaria de Once, proceso en el que está acusado de delitos que pueden ser castigados hasta con 11 años de prisión, mientras el Tribunal resolvió que haya dos grupos de querellantes en el debate.



Los jueces Néstor Costabel, Pablo Bertuzzi y María Gabriela López Iñiguez decidieron que habrá dos grupos de querellas, en vez de las cuatro iniciales, en representación de los familiares de las víctimas y sobrevivientes, según una resolución firmada ayer.



Por su parte, la defensa del ex ministro anticipó a través de un comunicado de prensa que, en el inicio del juicio oral y público por la tragedia de Once, denunciará ante el Tribunal Oral Federal número 4, a cargo del proceso, la "utilización impropia del derecho penal del Estado de Derecho", en el marco de un proceso que "lesiona un conjunto de garantías constitucionales".





El juicio comenzó a desarrollarse a las 9.30 en los Tribunales Federales de Comododo Py 2002, por el choque de un tren en la estación terminal de Once, ocurrido el 12 de febrero de 2012 y que causó la muerte a 52 personas, y heridas a más de 700 pasajeros.