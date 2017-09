Los adolescentes prefieren leer en el celular pero estudiar con papel

Los adolescentes "leen" en pantallas digitales y reservan el "texto en papel" para los materiales de estudio, aunque siete de cada diez utilizan Internet para hacer sus tareas, según una encuesta realizada por la Asociación de Diarios del Interior de la República Argentina (ADIRA).

El trabajo, de alcance nacional, fue realizada sobre 1.800 adolescentes de entre 15 y 18 años, y revela que todos los consultados utilizan las pantallas digitales para leer, hacer la tarea, informarse, opinar y comunicarse.

Sin embargo, 8 de cada 10 consultados definen a un "lector", en términos tradicionales, a aquel que realiza lecturas en papel. Además, según la encuesta "Los modos de leer de los adolescentes", cuando leen por placer, 9 de cada 10 eligen páginas y sitios web, foros, y blogs; 7 de cada 10 utilizan Internet para realizar la tarea y, el 95 por ciento de ellos, asegura que en la escuela leen libros y diarios en papel, en tanto, sólo 3 de cada 10 asegura leer en páginas web.

El 100 por ciento de los consultados confiesa que las páginas web son la principal fuente a la hora de buscar información y sólo un 20 por ciento las compara para saber si es confiable. El trabajo fue presentado en ADIRA por el secretario de la entidad, Fernando Cuello, y la especialista Roxana Morduchowicz.

Según el trabajo, la escuela "sigue ligada a la cultura de la letra impresa y asocia la lectura al papel. Por eso para los adolescentes 'lector' es aquel que lee textos en papel" y, además, "cuando eligen ellos sus lecturas siempre optan por leer en pantallas, lo que refracta una desvinculación entre la cultura escolar y la cotidiana de los adolescentes", informó Dyn.

"Los adolescentes hacen lecturas cada vez más rápidas y por menos tiempo", explicó Morduchowicz.

En cuanto a los intereses, las secciones favoritas señaladas por 4 de cada 10 fueron sobre temas de actualidad y periodísticos como suplementos deportivos, humorísticos, de contenidos musicales y generacionales de los diarios. "Los jóvenes leen diarios, pero fundamentalmente en su versión digital. Si bien la mitad de los encuestados admitió que no lee el diario en papel, prácticamente ninguno deja de leerlo en digital", según los datos.

En tanto, "si estos jóvenes acceden a la lectura de suplementos deportivos o historietas, decir que no leen libros no es indicador de no lectura".

Otra de las constataciones que proporcionó el estudio es que "sus lecturas son rápidas", ya que 7 de cada 10 adolescentes dedican menos de 15 minutos a leer noticias y leen ventanas al mismo tiempo. "Una marca de esta generación es la lectura cada vez más rápida y por menos tiempo", según concluye el estudio.