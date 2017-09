Por problemas de salud de Steven Tyler, Aerosmith canceló sus shows en Sudamérica

Aerosmith debió cancelar los últimos cuatro recitales que, en el marco de su gira sudamericana, tenía previsto en Brasil, Chile, Argentina y México, debido a problemas médicos de su vocalista Steven Tyler.

"A toda Sudamérica... Brasil, Chile, Argentina y México... Lo siento mucho y siento que los he decepcionado... no estaré disponible para continuar con los últimos 4 conciertos de este tour. Volé de vuelta a Estados Unidos por órdenes médicas, luego del concierto en Sao Paulo", expresó Tyler a través de un comunicado de prensa.

"Por favor no se preocupen. No estoy en una situación de peligro, pero necesito lidiar con esto ahora mismo, descansar y recibir tratamiento médico inmediato, para poder mantener mis futuras presentaciones. Prometo que volveré. Lamentablemente la salud no espera y es algo que ni siquiera yo pude prever para estos shows. Como dicen 'Los humanos hacemos planes, y Dios se ríe'. Mucho amor para todos, estaré de vuelta pronto", concluyó el vocalista.

Se informará a la brevedad los pasos correspondientes para la devolución de las entradas adquiridas en Fullticket, para el recital que en Argentina iba a realizarse el martes 3 de octubre en Rosario.