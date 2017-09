D' Onofrio: "a los hinchas de Boca les duele mucho ver ganar a River 8-0"

BUENOS AIRES.- Rodolfo D'Onofrio aseguró hoy que "duele mucho" a los hinchas de Boca haber visto que River ganara 8-0 por la Libertadores y quitó trascendencia a las declaraciones de su par Daniel Angelici, que elípticamente puso un manto de dudas sobre Jorge Wilstermann, al decir que parecía "un equipo amateur"

"No, no, bronca no tengo, es un sentimiento natural" dijo sobre las afirmaciones de Angelici, en cuanto a que el rival de River, Jorge Wilstermann parecía "un equipo amateur" y "no profesional" por la goleada que recibió en el Monumental.

"Tengo muchos amigos hinchas de Boca, amigos de toda la vida y es lógico que el hincha de Boca prende el televisor para ver el partido y ver que ganamos ocho a cero, duele mucho", agregó, devolviendo la ironía con que evaluó aquella goleada su par boquense.

"Imaginarán que esto es difícil para mis amigos", agregó D'Onofrio, en tanto que para él fue "maravilloso y muy feliz que ocurriera".

En el reportaje, D'Onofrio insistió que el entrenador Marcelo Gallardo le aseguró antes del partido que sentía "muy adentro" que iba a "dar vuelta" la serie que se abrió con una derrota de 0-3 en Cochabamba.

En cuanto a Gallardo insistió que "no hay plan B" ante la enventualidad de que el entrenador opte por irse tras diciembre y que el deseo es que "Gallardo siga".

Celebró como una "enorme alegría" que Rodrigo Mora vuelva a entrenarse con el plantel y confió que le dijo al delantero uruguayo que "en enero y febrero lo queremos ver practicando" con el resto del plantel.

D'Onofrio rechazó que con la Superliga se dé una situación similar a la Liga de España, con Boca y River peleando exclusivamente el título como Real Madrid y Barcelona lo hacen del otro lado del Atlántico.

"A nosotros como a Boca los ingresos por TV representan 7 ó 7,5 por ciento del presupuesto", dijo mientras en Europa están por encima del 20 por ciento. Dijo que en la Argentina "si hay algo que tiene el fútbol es la generosidad de los clubes más grandes" por el equilibrio con que se reparte el dinero de la TV. (DyN)