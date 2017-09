Ciudadela Básquet-Tucumán BB jugarán en la 1a. fecha del Torneo Federal

La organización del Torneo Federal de Basquetbol dio a conocer el calendario de las primeras fechas para la temporada 2017/18. Los tres equipos que representarán a nuestra provincia (Ciudadela Basket, Tucumán BB y Juan Bautista Alberdi) fueron agrupados en la División NOA junto a Unión Orán, El Tribuno (Salta), Hindú BBC (Catamarca) y Nicolás Avellaneda (Santiago del Estero).

El 13 del próximo mes, la fecha inaugural tendrá por protagonistas en esta capital a Ciudadela Basket-Tucumán BB, en estadio a designar, mientras que la JBA se presentará dos días después en Catamarca, donde enfrentará a Hindú BBC.

El torneo dará dos ascensos a la Liga Argentina )(ex TNA).

Este es el detalle de la programación:

División Mesopotamia

13/10/2017

Atlético Saladas-Unión de Goya

San Martín de Curuzú Cuatiá-Ferrocarril de Concordia

Regatas Uruguay-Capuchinos de Concordia

BH de Gualeguay-Peñarol de Rosario del Tala

Atlético Tala-Central Entrerriano



20/10/2017

Olimpia de Paraná-Atlético Saladas

Unión de Goya-San Martín de Curuzú Cuatiá

Peñarol de Rosario del Tala-Atlético Tala

Central Entrerriano-Regatas Uruguay

Ferrocarril de Concordia-BH de Gualeguay



27/10/2017

Capuchinos de Concordia-Ferrocarril de Concordia

Atlético Saladas-Central Entrerriano

San Martín de Curuzú Cuatiá-Olimpia de Paraná

Atlético Tala-BH de Gualeguay

Regatas Uruguay-Peñarol de Rosario del Tala

29/10/2017

Unión de Goya-Central Entrerriano

03/11/2017

Peñarol de Rosario del Tala-Unión de Goya

Ferrocarril de Concordia-Atlético Saladas

Central Entrerriano-San Martín de Curuzú Cuatiá

BH de Gualeguay-Capuchinos de Concordia

Regatas Uruguay-Olimpia de Paraná

05/11/2017

Atlético Tala vs Unión de Goya

Capuchinos de Concordia-Atlético Saladas

BH de Gualeguay-San Martín de Curuzú Cuatiá

Olimpia de Paraná-Peñarol de Rosario del Tala

División Santa Fe

13/10/2017

Atlético Tostado-Huracán de San Javier

Santa Paula de Gálvez-Unión de Sunchales

Central Argentino Olímpico Ceres-Sportivo Suardi

Atalaya de Rosario-Sportivo A. C. Las Parejas

20/10/2017

Sportivo Suardi-Atlético Tostado

Unión de Sunchales-Atalaya de Rosario

Huracán de San Javier-Central Argentino Olímpico Ceres

Sportivo A. C. Las Parejas-Santa Paula de Gálvez

27/10/2017

Atlético Tostado-Sportivo A. C. Las Parejas

Santa Paula de Gálvez-Central Argentino Olímpico Ceres

Sportivo Suardi-Unión de Sunchales

28/10/2017

Atalaya de Rosario-Huracán de San Javier

29/10/2017

Central Argentino Olímpico Ceres-Sportivo Las Parejas

División NOA

13/10/2017

Ciudadela Básquet-Tucumán BB

El Tribuno-Unión Orán

15/10/2017

Hindú BBC-Alberdi

20/10/2017

Unión Orán-Ciudadela Básquet

Alberdi-El Tribuno

Hindú BBC-Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero

27/10/2017

Ciudadela Básquet-Alberdi

Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero-Tucumán BB

Unión Orán-Hindú BBC

29/10/2017

Tucumán BB-Alberdi

Nicolás Avellaneda de Santiago del Estero- Ciudadela Básquet

El Tribuno-Hindú BBC

División Cuyo

13/10/2017

San Martín de La Rioja-Ferro de General Pico

Independiente de Oliva vs Municipalidad de Junín

15/10/2017

Amancay de La Rioja-Ferro de General Pico

9 de Julio-Municipalidad de Junín

20/10/2017

Ferro de General Pico-Jáchal Basquetbol

Independiente de Oliva vs 9 de Julio

Amancay de La Rioja vs San Martín de La Rioja

27/10/2017

Jachal Basquetbol-Independiente de Oliva

Municipalidad de Junín-San Martín de La Rioja

29/10/2017

Ferro de General Pico-San Martín de La Rioja

Municipalidad de Junín-Independiente de Oliva

Amancay de La Rioja-Jachal Basquetbol



01/11/2017

9 de Julio-Amancay de La Rioja

03/11/2017

Independiente de Oliva-Amancay de La Rioja

Jachal Basquetbol-Municipalidad de Junín

05/11/2017

Ferro de General Pico-Amancay de La Rioja

División Patagonia

13/10/2017

Villa Congreso de Viedma-Sol de Mayo de Viedma

Club Cipolletti-Club Atlético Cinco Saltos

All Boys de Santa Rosa-Ferrocarril Patagónico

Pérfora de Plaza Huincul-Independiente de Neuquén

15/10/2017

Villa Mitre de Bahía Blanca vs Ferrocarril Patagónico

19/10/2017

Jorge Newbery de Carmen de Patagones-Villa Mitre de Bahía Blanca

20/10/2017

Independiente de Neuquén vs Club Cipolletti

Club Atlético Cinco Saltos vs Pérfora de Plaza Huincul

21/10/2017

Sol de Mayo de Viedma vs Villa Mitre de Bahía Blanca

27/10/2017

Club Atlético Cinco Saltos-All Boys de Santa Rosa

Ferrocarril Patagónico-Club Cipolletti

Pérfora de Plaza Huincul-Villa Congreso de Viedma

Sol de Mayo de Viedma-Jorge Newbery de Carmen de Patagones

29/10/2017

Pérfora de Plaza Huincul-All Boys de Santa Rosa

Independiente de Neuquén-Villa Congreso de Viedma

Ferrocarril Patagónico vs Jorge Newbery de Carmen de Patagones

División Bonaerense

13/10/2017

Argentino de Pergamino-Sarmiento de Junín

Sportivo Escobar -Zárate Basket Independiente

Atlético Pilar vs Presidente Derqui

15/10/2017

Belgrano de San Nicolás-Racing de Chivilcoy

19/10/2017

Sarmiento de Junín-Atlético Pilar

20/10/2017

Unión de Mar del Plata-Belgrano de San Nicolás

Racing de Chivilcoy-Sportivo Escobar

Zárate Basket Independiente-Argentino de Pergamino

26/10/2017

Sarmiento de Junín vs Racing de Chivilcoy

27/10/2017

Presidente Derqui vs Unión de Mar del Plata

Belgrano de San Nicolás vs Sportivo Escobar

Argentino de Pergamino vs Atlético Pilar.