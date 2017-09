Micaela Viciconte, la enemiga de "La Bomba Tucumana", se suma al Bailando 2017

La noticia no le habrá caído de la mejor manera a Gladys "La Bomba Tucumana" Jiménez. Anoche se confirmó que Micaela Viciconte reemplazará a Naiara Awada en el Bailando 2017.

La renuncia de la sobrina del presidente Mauricio Macri llevó a la producción de Showmatch a buscar una reemplazante. Marcelo Tinelli había anticipado a través de Twitter que se encontraban evaluando nombres para sumar al certamen.

Horas más tarde, Viciconte le agradeció al conductor del programa por la posibilidad de sumarse al Bailando. "Agradecida una vez más. Todavía no caigo. Gracias Tinelli. Estoy feliz", escribió "Mica" en la red social de microblogging.

Viciconte había ganado protagonismo en la pantalla chica luego de los cruces que mantuvo en las últimas semanas con "La Bomba Tucumana" y su hijo, el cantante Santiago Griffo.

La chica de Combate se sumará en el ritmo del "Cha cha cha pop" para bailar junto a Jorge Moliniers, bajo las órdenes de la coach Delfina García Escudero.

La nueva cara del Bailando cuestionó la sexualidad la "Tyago" y estó hizo reaccionar a Gladys. Esto generó un enfrentamiento que generó un nivel de agresión tan alto que la referente de la movida tropical pidió que saquen del programa a Micaela.

"Pido que la saquen a la chica (por Micaela Viciconte) porque no me gustó lo que pasó, fue gravísimo", comentó la artista y sus palabras fueron cuestionadas por el periodista Ángel de Brito: "yo te adoro, pero me parece horrible que pidas la cabeza de Viciconte. Soñó toda la vida con estar acá y la querés rajar en la primera gala". ¿Continuará la pelea?