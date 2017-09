Martín Fierro de cable: Teté Coustarot, premiada por “Tucumán 200 años de historia”

La Asociación de Periodistas de la Televisión y la Radiofonía Argentina (APTRA) premió a Teté Coustarot por su conducción en el programa "TUC 200 años de historia", impulsado por el gobierno de la Provincia durante los festejos del Bicentenario.

El año pasado, la decisión de haber convocado a la ex modelo como conductora generó polémica en el ambiente de periodistas de Tucumán, que en ese entonces se quejaron por no valorar a los profesionales locales.

El programa -impulsado por la secretaria de Comunicación Pública- estuvo a cargo de Valeria Zapesochny, quien en ese entonces había aclarado que tanto los productores como los editores eran de esta provincia; y que Maia Tarcic -encargada de las coberturas locales- había sido elegida mediante un casting.

El ciclo del Bicentenario trajo polémica: “es injusto que no apoyemos lo nuestro”



“No es justo que no apoyemos lo nuestro, que siempre ponderemos lo de afuera. No me convence el argumento de que una figura nacional vende mejor el ciclo. En ese caso, buscá una figura provincial y aprendé a vender el producto con ella. Con la cantidad de buenos conductores que tenemos, ¿hacía falta traer a Coustarot? Imaginate que a mí me lleven a Cosquín o a conducir algún evento en Buenos Aires... ¡me pegan un gambazo!”, había comentado en ese momento el conductor Catto Emerich. Junto a él, otros periodistas se sumaron al reclamo.



Por otra parte, la conductora de División Noticias, Silvina Saleme Posleman, había dicho lo contario:

“No me parece un tema debatible ni polémico. Coustarot es una mujer que está absolutamente a la altura de las circunstancias, súper culta y con años de experiencia y una trayectoria intachable. Me parece una muy buena elección y me enorgullece que esté al frente del programa. Respecto de la posibilidad de que ese lugar lo pudiera ocupar un tucumano, podría haber estado buena una coconducción, pero sinceramente no me molesta que no se haya dado”.

En cuanto al gran ganador de la noche, el Martín Fierro de Oro del Cable se lo llevó La Jaula de la Moda, el programa de Magazine conducido por Horacio Cabak.





Otros premios

Interés general

En el Camino (TN)

La Hormiga Imperial (Magazine)

¿Cómo hacen los que hacen? (A24)

Económico

Economía política (C5N)

El timón de la economía (Canal 26)

Plan M (Canal 26)

Periodístico

Cámara del crimen (TN)

En el barro (Metro)

Informadísimos (Magazine)

Programa de Investigación

Documentos América (A24)

Oculta Buenos Aires (A24)

1 + 1 = 3 (Canal 26)





Cultural / educativo

Colectivo imaginario (TN)

Cultura de Bolsillo (Canal A)

En foco (INCAA TV)

Mundo visual (A24)

Noticiero

Buenos días, América (A24)

Mañanas argentinas (C5N)

TN Central (TN)

Noticiero deportivo

Central Fox (FOX Sports)

Sportia (TyC Sports)

Sportscenter (ESPN)

Deportivo

Domingol (TyC)

ESPN Juegos Olímpicos Rio 2016 (ESPN)

Los especiales de TyC con Fernando Lavecchia (TyC)

Periodístico deportivo

90 Minutos (FOX)

Debate final (FOX)

Simplemente fútbol (ESPN)

Música: Tango/ Folclore

Festival y Mundial de Tango (Canal de la Ciudad)

Fiesta gaucha (Argentina Satelital)

Notas de paso (Canal A)

Musical (Pop / Rock / Latino / Jazz)

Encuentro en la cúpula (Encuentro)

La casa del pop (Quiero Música)

Vivo rock (Quiero Música)

Infantil/ Juvenil

Junior express (Disney Junior)

Soy Luna (Disney Channel)

Neuro… Que? (Paka Paka)

Servicio informativo

América 24

C5N

TN

Documental

Atlántico Sur (Encuentro)

Autorretratos (Canal A)

La Biblia prohibida (History Channel)

Temas médicos

A ciencia cierta (Metro)

Intelexis mujer (Metro)

Sin dolor (A24)

Culinario

Cocinando con Maru (El Gourmet)

Maestros del asado (El Gourmet)

Pantagruélico (Canal de la Ciudad)

Programa rural

Bichos de campo (Metro)

Caballos criollos (Canal Rural)

Hombres de campo (Canal Rural)

Femenino

Verse bien (Metro)

Con estilo (A24)

ESPN woman especiales (ESPN)

Moda y tendencias

Con Teresa (Metro)

Donna Moda (Magazine)

La jaula de la moda (Magazine)

De servicios

Andino y el país (A24)

Mirtha te acompaña (Metro)

Turismo Argentina (Metro)

Juegos / Entretenimientos / Reality

Experiencia Buenos Aires (Canal de la Ciudad)

Peatonal TV (Canal 26)

Volver pregunta (Volver)

Producción integral

C5N

Encuentro

TN

Labor humorística

Ariel Tarico (TN de 18 a 21 – TN)

Dalia Gutman (Comedy Center Stand Up – Comedy Central)

Fernando Ramírez (Más Tarde Imposible – C5N)

Labor conducción femenina

Alina Moine (Agenda Fox y Central Fox – FOX Sports)

Mariela Fernández (No te duermas – C5N)

Teté Coustarot (TUC 200 años de historia – A24)

Labor conducción masculina

Martín Líberman (Debate Final – Fox Sports- , y Líberman en línea – Canal 26)

Roberto Funes Ugarte (Noches mías – C5N)

Rodolfo Barili (Data – Metro)

Labor periodística deportiva

Diego Latorre (FOX Sports Radio del Plata – FOX Sports)

Guillermo Poggi (ESPN)

Luciana Rubinska (Agenda Fox – FOX Sports)

Labor periodística femenina

Gabriela Sobrado (Mshow Noticias – Magazine)

Mariana Contartessi (A24 Segunda Tarde – A24)

Natalia Jersonsky "Naty J" (ESPN Redes – ESPN2)

Valeria Sampedro (TN)

Labor periodística masculina

Andrés Repetto (Mañanas Argentinas y La Tarde – C5N)

Julio Bazán (TN)

Nacho Otero (TN)