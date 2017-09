Liberarán los precios de los combustibles: ¿cuánto costará la nafta en los surtidores?

BUENOS AIRES.- El Gobierno argentino liberará a partir de octubre los precios domésticos de combustibles, que estaban regulados desde hace años, luego de la reciente recuperación del precio internacional del petróleo, anunció ayer el ministro de Energía, Juan José Aranguren. Lo que muchos consumidores se preguntan es cómo impactará la medida en los surtidos y en los bolsillos.

Para entender la medida es importante aclarar que, actualmente, los precios de las naftas en el país surgen de un acuerdo entre el Gobierno y las empresas refinadoras, que aceptaban pagar un valor superior al internacional por el petróleo para sostener la actividad en momentos en que los precios globales estaban deprimidos, explicó Reuters.

Pero la reciente recuperación de los futuros del crudo Brent llevaron al Gobierno del presidente Mauricio Macri a poner en práctica el acuerdo vigente con las petroleras, mucho antes de fin de año o principios del 2018 que preveían los analistas. En números, esta medida obedece a que el precio internacional del crudo Brent se ubica por arriba de los precios sostenes que rigen para el petróleo crudo local, de 55 dólares para la variedad Medanito (liviano), y de 47 dólares para el Escalante (pesado).

Aranguren explicó que también que la medida se podrá revocar si los precios internacionales del crudo vuelven a bajar.

La medida aplica a la estatal YPF, que es la mayor petrolera del país, y a grandes firmas energéticas como Pampa Energía y a subsidiarias de Shell y Axion Energy, entre otras.

Entre las voces que salieron a brindarle calma a los consumidores se alista el secretario de la Cámara de Empresarios de Combustible, Raúl Castellanos, que hoy sostuvo que "no hay que tomar como algo que asuste" la liberación de precios de los combustibles "porque en los últimos 20 años han sido mucho más los años que ha estado liberado" el valor, por lo cual estimó que "no" hay que "esperar cosas demasiadas extrañas".

Castellanos explicó que en octubre ya estaba "previsto un aumento" antes de la decisión oficial de liberar el precio de esos productos.

"Todo hace suponer que no van aumentar (las naftas) hasta después de las elecciones" del 22 de octubre, destacó el dirigente empresarial, quien comentó que "si hubiera seguido el acuerdo vigente" el mes próximo el incremento sería del 6%, aclaró a la agencia DyN.

En declaraciones a radio La Red, Castellanos enfatizó: "No hay que tomar la liberación de los precios como algo excepcional, como algo que asuste, porque en realidad en los últimos 20 años han sido mucho más los años que el precio ha estado liberado que al contrario, así que me parece que no habría que esperar cosas demasiadas extrañas".

Castellanos puntualizó que el "sistema de liberación esta basado para que la competencia regule los precios", pero planteó la "posibilidad abierta de que la importación generaría un marco de competencia mucho más amplio".

El esquema de precios vigente (hasta fin de mes) establece que si la cotización del crudo Brent supera esos 55 dólares durante mas de diez días continuados, el acuerdo queda suspendido y se pasa a un mercado liberado, donde cada petrolera deberá resolver su política de precios. Es decir que, al no tener una cotización de referencia fijada por el Gobierno, las compañías y la demanda del mercado determinarían los nuevos precios.