El conflicto de la aerolínea lowcost que promete vuelos desde Tucumán a Buenos Aires por $900

A 10 días de que un representante de la aerolínea lowcost FlyBondi se reuniera con autoridades de la provincia, a las que les anticipó que volar desde Tucumán a Buenos Aires costaría unos $900, el CEO de la empresa se refirió a los problemas que les genera la tarifa mínima que está establecida por el Gobierno de nuestro país.

"Para nosotros es un tema muy importante. Vamos a seguir batallando, estamos hablando mucho con las autoridades y averiguando alternativas -insistió el CEO-. La Argentina es el único país del mundo que tiene una tarifa mínima; es una locura", dijo Julian Cook en declaraciones al diario La Nación.

El CEO de FlyBondi agregó que la tarifa "puede estar 20% más baja con 10 días de anticipación, pero es absolutamente clave que nos dejen vender al precio que hace sentido; tenemos costos más bajos, somos rentables a precios más bajos".

"Si no podemos bajar el precio, el crecimiento será menor, no se duplica el mercado sin tarifas bajas; crecer al 15% no es duplicarlo", agregó y sostuvo que sigue el "diálogo" con los sindicatos para conseguir que los pilotos vuelen más horas (12 diarias frente a 8 o 9 de una aerolínea tradicional).

FlyBondi fue autorizada a explotar 85 rutas aéreas, nacionales e internacionales, por los próximos 15 años. Entre ellas se encuentra el tramo Buenos Aires-Tucumán



Anteriormente, el director de Relaciones Industriales y Asuntos Gubernamentales de la compañía, Esteban Tossutti, visitó Tucumán donde afirmó que la tarifa desde nuestra provincia hasta Buenos Aires, rondaría los $900. "El tucumano necesita viajar y por eso estuvimos analizando también con el gobernador una mayor frecuencia de esta provincia hacia otros destinos", afirmó.