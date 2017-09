Video: "me quise matar con pastillas", dijo una nena de nueve años que sufrió bullying

Una nena de 9 años que cursa el cuarto grado en una escuela de la ciudad de Santa Fe intentó suicidarse a través de la ingestión de una decena de pastillas somníferas debido a la perturbación que le causó un caso severo de bullying, por lo cual la madre filmó un video para alertar sobre la problemática y adelantó que la cambiará de colegio.

"En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba y cuando me caigo me gritan '¡terremoto, terremoto!'. Me tiraron manzanas, frutas. Me dicen gorda y yo no quiero... ya no quiero vivir más", dice la nena en un video difundido en una red social por su madre Angie Ledesma.

En el video, la voz de la nena se quiebra en llanto en varias ocasiones y demuestra la angustia que le provoca hablar del tema.

La nena asegura que le avisó a los profesores sobre el caso y que las autoridades no intervinieron para terminar con el acoso. "¿Qué hiciste? ¿Le contaste a tus profesores?", pregunta la madre, ante lo cual la nena responde: "les conté y nos retaron a nosotras y a los varones no les dicen nada".

Luego, la menor cuenta que estuvo "en el hospital" y al ser consultada por la madre de los motivos dijo: "Me quise matar".

"Muero de vergüenza de exponer a mi hija así, jamás publico nada personal, pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles", dijo su madre en Facebook.

Además, señala que "lo que dice en el video no es ni la mitad (de lo) que me contó, le hice repetir algunas palabras".

Todo se inició el martes de la semana pasada, cuando Ledesma regresó de trabajar y halló a su hija de 9 años exaltada y con evidentes signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia.

Ante esa situación, la trasladó con urgencia hasta el hospital Mira y López, donde le realizaron un lavaje de estómago, tras lo cual permaneció en observación durante unos días.

La nena recibió atención psiquiátrica y luego también comenzó a ser atendida por una psicóloga.

Ledesma resolvió cambiar a sus hijas de 9 y 11 años a otra escuela, pese a que las niñas le pidieron seguir en la misma institución porque allí concurren desde el jardín de infantes y están todos sus amigos.

La mujer tiene además una hija de 16 años, que cuida a sus hermanas en los horarios en los que la madre trabaja, según informó la agencia de noticias Télam.