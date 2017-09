El presidente de Atlético Concepción desmintió los dichos de Juventud Unida y dijo que intentaron incentivarlo

Luego del partido en el que se enfrentaron Atlético Concepción y Juventud Unida de Tafí Viejo, por la fecha 19 del Campeonato liguista de Primera B, y que terminó 2-1 en favor del "León", el presidente de Juventud denunció que la hinchada de Concepción agredió y causó destrozos al micro que trasladaba a sus jugadores, a la vez que deslizó que el árbitro del encuentro fue presionado para sancionar en favor de los locales.

Sin embargo, luego de las palabras del presidente Martín Romano, el que salió a dar su versión de los hechos fue su par del "León", Daniel Bustos. "Repudiamos sus dichos porque ellos no fueron agredidos por nuestros hinchas y menos los árbitros presionados ¿Para qué? si les llevamos más 25 puntos de diferencia", sostuvo.

Bustos le contó a LA GACETA que el operativo de seguridad fue correcto, con más de 24 policías, como en cada partido que su equipo juega en casa. "Hay que ver si el colectivo de ellos no llegó ya con el vidrio roto, pero los hinchas no lo agredieron y el jefe del operativo tantos policías a cargo puede decirlo", explicó.

"Nos molesta que Romano nos manche. ¿Por qué no cuenta que antes del partido nos llamaron para que nos dejemos ganar? Un periodista me llamó a mi para que le demos una mano y el equipo clasifique. Y yo, como hincha veneno que soy, jamás voy a vender a mi equipo. Que el rival gane en la cancha. Podemos recibir plata para ganar, para perder no", sostuvo Bustos.

Acusan a la hinchada de Atlético Concepción por destrozos a un colectivo

"Cómo van a decir que fuimos a presionar y que, por miedo, el árbitro cambió el rumbo del partido? Un jugador de nosotros quedó cortado, inconsciente. Ellos fueron a pegar. Pero así no se busca la clasificación. Unos podrán tener un programa de tv y un micrófono, pero así no se gana", denunció Bustos, insistiendo en que su club no tiene problemas de presupuesto ni deudas y que esto no es más que un intento de manchar su gestión.

"Si hablan que hablen bien, pero que no se culple a los hinchas de Concepción. Siempre parace que somos nosotros y estamos cansados. Ahora estamos sacando adelante al club y esto nos ensucia. No salgo a defender a la barra, pero ellos no rompieron nada. Si nos quieren ganar que nos ganen en la cancha, con sacrificio como nosotros lo hacemos", siguió el directivo, valorando también el nivel de los árbitros locales.

"Los árbitros tucumanos son los mejores del norte, pueden equivocarse pero no reciben coimas. ¿Qué necesidad tengo yo de hacerlo si mi equipo está tan bien como está? El árbitro no influyó en nada, y nosotros pudimos hasta convertir más goles. Todas las veces que los enfrentamos les ganamos. Nos duele que Romano diga lo que dijo. Nos mancha. Hicieron teatro", repitió dejando en claro su postura y versión de lo ocurrido.