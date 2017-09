Corea del Norte acusa a Trump de declarar la guerra a su país

El ministro de Relaciones Exteriores de Corea del Norte, Ri Yong Ho, acusó este lunes al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de declarar la guerra a su país tuiteando el fin de semana que Corea del Norte "no existirá por mucho tiempo".



A la luz de esto, Ri dijo que Corea del Norte tomaría medidas en respuesta, incluido el derecho a derribar a los bombarderos estadounidenses que sobrevuelen la península coreana, incluso si no entraran en el espacio aéreo norcoreano.

Crece la tensión: Kim Jong-un trató de "enfermo mental" a Donald Trump



Ri hizo estos comentarios a los periodistas en Nueva York, según informa el sitio CNN.



"A la luz de la declaración de guerra de Trump, todas las opciones estarán en la mesa de operaciones del liderazgo supremo de la RPDC", dijo Ri, según su traductor oficial en inglés.



El domingo, en una escalada de retórica entre Washington y Pyongyang, el mandatario se expresó en su cuenta de Twitter para condenar el mensaje de Ri en las Naciones Unidas.



"Acabo de escuchar al Ministro de Exteriores de Corea del Norte hablar en la ONU. ¡Si representa el pensamiento del Hombrecito Cohete, ellos no estarán cerca por mucho tiempo más!", escribió.





Just heard Foreign Minister of North Korea speak at U.N. If he echoes thoughts of Little Rocket Man, they won't be around much longer!