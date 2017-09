Desesperado: Ricky Martin busca a su hermano tras el paso del huracán María por Puerto Rico

Puerto Rico quedó devastado por el paso del huracán María. Decenas de famosos se solidarizaron con la causa y pidieron colaboración para los afectados en el país. Uno de ellos fue Ricky Martin quien, además de apelar al público contó que hace días no puede comunicarse con su hermano, que vive allí.

El cantante tiene dos hermanos viviendo en Puerto Rico: Eric y Daniel. Aunque no especificó de cuál de los dos se trata, el boricua confesó su preocupación a través de un video en Instagram: "no sabemos dónde está. Estoy seguro que no soy el único que tiene que lidiar con esta incertidumbre por problemas con las comunicaciones".

Además aprovechó el momento para hablar sobre la importancia de donar a quienes más lo necesitan. "Estoy contento con todo el amor que estamos recibiendo para ayudar desde nuestra iniciativa para conseguir fondos y donarlos en youcaring.com/rickymartin", finalizó.