Video: el dramático relato de una nena de nueve años víctima de bullying

SaNTA FE.- Con lágrimas en los ojos, una nena de nueve años contó en primera persona el maltrato que recibe de parte de sus compañeros de la escuela Esperanza Solidaria, de Santa Fe. Las desgarradoras imágenes comenzaron a circular por las redes después de que la pequeña intentara quitarse la vida.



"En la escuela me dicen gorda. Me ponen la traba y cuando me caigo me gritan '¡terremoto, terremoto!'. Me tiraron manzanas, frutas. Me dicen gorda y yo no quiero... ya no quiero vivir más", dice la nena en un video difundido en Facebook por su madre Angie Ledesma.

En el video la imagen de la niña se ve distorsionada para preservar su identidad pero se observa claramente en el tono de su voz, que se quiebra en llanto en varias ocasiones, la angustia que le provoca recordar las situaciones por las que atravesó.

Relata la niña que comunicó lo sucedido a las maestras pero dijo que no intervinieron para terminar con el acoso: "¿Qué hiciste? ¿Le contaste a tus profesores?", pregunta la madre, ante lo cual la nena responde: "Les conté y nos retaron a nosotras y a los varones no les dicen nada".

Luego, la menor cuenta que estuvo "en el hospital" y al ser consultada por la madre de los motivos dijo: "Me quise suici... me quise matar".

En su cuenta de Facebook, al publicar el video, Ledesma indicó que se muere de "vergüenza de exponer a mi hija así, jamás publico nada personal, pero yo hoy hubiera llorado mi hija muerta por unos pendejos crueles".

Además, señala que "lo que dice en el video no es ni la mitad (de lo) que me contó, le hice repetir algunas palabras".

Todo se inició el martes de la semana pasada, cuando Ledesma regresó de trabajar y halló a su hija de 9 años exaltada y con evidentes signos de estar bajo los efectos de alguna sustancia, apuntó la agencia Télam.

Ante esa situación, la trasladó con urgencia hasta el hospital Mira y López, donde le realizaron un lavaje de estómago, tras lo cual permaneció en observación durante unos días.

La nena recibió atención psiquiátrica y luego también comenzó a ser atendida por una psicóloga.