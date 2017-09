Escracharon a "La Princesita" Karina por dejar plantada a una niño enfermo que quería conocerla

La cantante de cumbia Karina, conocida popularmente como "La Princesita", fue escrachada por una fundación luego de dejar plantado a un niño que quería conocerla. "Nunca se disculpó", aseguraron desde la ONG.

"Make a Wish" es el nombre de la organización que se encarga de cumplirle los sueños a aquellos niños que corren riesgo de vida. Su presidenta, Mónica Parisier, salió a contar una situación que vivió hace un tiempo con la famosa cantante tropical.

"Hay una celebrity que no me voy a privar de decir el nombre. Se trata de 'La Princesita' que nos dejó plantadas. Tenía que venir a la Fundación y no lo hizo, la llamamos y cuando logramos dar con ella nos dijo que su pareja de ese momento, se había llevado el auto y no tenía cómo llegar al centro", expresó Parisier según la revista Pronto.

Según Parisier, los famosos suelen tener ganas de colaborar con ellos, pero más allá de la plantada, lo que más la decepcionó es que la cantante "nunca se disculpó".

Afortunadamente, la ONG le pide a los chicos que elijan tres sueños y, por lo tanto, pudo solucionar el inconveniente: "el otro sueño era tener una notebook".