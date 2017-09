Trump contra la NFL: pidió a los fans boicotear la liga y que echen a los que no canten el himno

WASHINGTON, Estados Unidos.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, elevó hoy el tono desafiante y pidió a los hinchas de la Liga de Fútbol Americano (NFL) que boicoteen la competición, apenas unas horas después de reclamar que los jugadores que se arrodillaran durante el himno fueran despedidos.

"Si los hinchas de la NFL se negaran a ir a los partidos hasta que los jugadores dejen de faltar el respeto a nuestra bandera y nuestro país, las cosas cambiarían rápido. Que sean despedidos o suspendidos", escribió Trump en Twitter.

"La audiencia está bajando. Los partidos son aburridos, sí, pero muchos hinchas se mantienen alejados porque aman a nuestro país. La Liga debería apoyar a Estados Unidos", añadió el presidente.

If NFL fans refuse to go to games until players stop disrespecting our Flag & Country, you will see change take place fast. Fire or suspend!