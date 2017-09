Independiente perdió en Mendoza y quedó muy lejos de Boca

Independiente sumó su tercer partido sin triunfos al caer esta noche ante Godoy Cruz por 1-0, de visitante en el estadio Malvinas Argentinas de Mendoza, por la cuarta fecha, y quedó muy lejos de Boca Juniors, líder invicto y con puntaje ideal de la Superliga del fútbol argentino.

El gol del conjunto que dirige el uruguayo Mauricio Larriera lo convirtió el delantero Santiago García de penal, a los 14 minutos del segundo tiempo.

Independiente, que le ganó en el debut a Huracán (3-1), luego empató con Olimpo de Bahía Blanca (1-1) y el pasado fin de semana perdió ante Lanús (0-1). De esta manera, el "Rojo" de Avellaneda se quedó con 4 puntos, ocho menos que Boca (12), que hoy goleó a Vélez por 4-0, en Liniers.

Godoy Cruz, por su parte, volvió a ganar de local (en la segunda fecha venció a Talleres de Córdoba por 2-1), y alcanzó las 6 unidades, ya que cayó en los dos encuentros que jugó de visitante con Atlético Tucumán (1-2) y Boca (1-4).

El primer tiempo tuvo un desarrollo apenas discreto, con poco fútbol y sólo un par de llegadas de riesgo para el equipo visitante. De hecho, Independiente, con un esquema 4-3-3, asumió el protagonismo, mostró algo de juego asociado y exigió en dos oportunidades al uruguayo Leonardo Burián con sendos remates de Leandro Fernández (10m.) y Diego Rodríguez (33m.). Walter Erviti y Maximiliano Meza fueron los generadores de fútbol y por momentos se conectaron con Fernández, su mejor hombre de ataque.

Por su parte, Godoy Cruz, con un 4-4-2, jugó muy mal, no tuvo fútbol y no inquietó nunca a Martín Campaña. La responsabilidad fue de su técnico, quien no acertó con los jugadores que puso en cancha. Guillermo Fernández, Gastón Giménez y Victorio Ramis no manejaron bien el balón en la mitad de la cancha, por lo que Javier Correa y García quedaron aislados en ataque.

En consecuencia a Independiente le alcanzó con poco para ser superior a Godoy Cruz, pero no lo plasmó en el marcador. Y en el segundo tiempo, el conjunto local levantó su nivel y un penal infantil de Juan Sánchez Miño sobre Javier Báez derivó en el 1-0, ya que el uruguayo García, con clase, puso la pelota junto al palo izquierdo de Campaña.

Larriera, previo al gol, dispuso el ingreso de Agustín Verdugo por Guillermo Fernández y Godoy Cruz mejoró. El 1-0 llegó en el mejor momento del local.

Más allá del gol, el partido fue parejo. Godoy Cruz tuvo alguna que otra chance e Independiente también. La más clara del "Rojo" se produjo a los 25m. con un remate de Martín Benítez, que encontró una buena respuesta a medias de Burián y Diego Rodríguez, en el rebote, se lo perdió de cabeza.

Luego no hubo tiempo para más y el "Tomba" se llevó tres puntos valiosos y profundizó la crisis futbolística de Independiente, que en la semana quedó eliminado de la Copa Argentina, aunque sigue en carrera por la Sudamericana.

Síntesis

Godoy Cruz: Leonardo Burián; Javier Báez, Diego Vera, Leonel Galeano y Fabrizio Angileri; Guillermo Fernández, Juan Andrada, Gastón Giménez y Victorio Ramis; Javier Correa y Santiago García. DT: Mauricio Larriera.

Independiente: Martín Campaña; Jonás Gutiérrez, Alan Franco, Nicolás Tagliafico y Juan Sánchez Miño; Diego Rodríguez, Nicolás Domingo y Walter Erviti; Maximiliano Meza, Emmanuel Gigliotti y Leandro Fernández. DT: Ariel Holan.

Gol en el segundo tiempo: 14m. García (GC), de penal.

Cambios en el segundo tiempo: 8m. Agustín Verdugo por Guillermo Fernández (GC); 14m. Martín Benítez por Gigliotti (I); 15m. Juan Garro por Correa (GC); 20m. Ezequiel Barco por Erviti (I); 28m. Fabián Henriquez por Andrada (GC); y 31m. Lucas Albertengo por Leandro Fernández (I).

Amonestados: Angeleri, Guillermo Fernández y Giménez (GC) Diego Rodríguez y Sánchez Miño (I).

Estadio: Malvinas Argentinas.

Árbitros: Patricio Loustau. (Télam)