La historia de Gian Franco, el hombre que quiere quedar embarazado

Ver la primer ecografía; escuchar los latidos; sentir las patadas en el vientre; recibirlo; enseñarle a hablar, a caminar, a leer. Esas son algunas de las cosas que muchas personas imaginan cuando planifican ser padres. El deseo se despierta y las ansias no desaparecen hasta que se ve esa primera imagen en blanco y negro, en la que se nota una manchita que a medida que pasen las semanas va a ir creciendo y tomando forma hasta transformarse en el futuro bebé.

Eso le ocurrió a Gian Franco Rosales, un hombre de 30 años que anhela con ser padre. Lo especial de su historia es que quien va a llevar al niño en el vientre es él. Rosales es un hombre trans que está casado con una mujer trans llamada Nadiha. Desde que la pareja comenzó a planificar su familia, el joven perdió varios embarazos, el último la semana pasada.

El Coordinador nacional de "hombres trans" de la Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros de Argentina, dio una entrevista al sitio infobae.com y relató su historia.

En 2011 conoció a su actual esposa y no se separaron más. Fueron creciendo juntos, al igual que la relación y llegó el momento de hablar de hijos: "yo quería pero jamás se me había cruzado por la cabeza gestar un embarazo. Ella, antes de conocernos, incluso había pensado en adoptar". Entonces en 2014 dejaron sus tratamientos hormonales y comenzaron a intentarlo.





Según publica el sitio online, tras las consultas a algunos médicos la opción más adecuada era la fertilización in vitro. "Lo más difícil fue volver a tener que explicarle todo a todo el mundo. Me mandaban a hacerme un estudio y me decían 'no, ésto es para la mujer', y yo arrancaba: 'soy un hombre trans y estoy en proceso de búsqueda de un embarazo'. A veces había que dar mil explicaciones sólo para conseguir un turno", expresó.

Es así que a fines de 2014, Gian Franco quedó embarazado de mellizos: "fue la felicidad más grande". Lamentablemente a los dos meses el joven los perdió. Sumida en la tristeza, la pareja dejó de intentar. Luego de meses de duelo, en 2016, decidieron casarse y volver a probar. En julio de este año, el activista quedó embarazado nuevamente pero a los pocos días tuvo otro aborto espontáneo.

La falta de información es uno de los motivos por los que la gestación no se produce de forma efectiva. Pero cuando ello ocurra y el proceso llegue a término, Nadiha y Gian Carlos van a lograr cumplir su más grande deseo: formar una familia juntos.