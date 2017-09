Condenaron a 40 años de prisión al tercer acusado por el crimen de las turistas mendocinas

BUENOS AIRES.- El tercer acusado por el asesinato de las mendocinas María José Coni y Marina Menegazzo, ocurrido en febrero de 2016 en la comuna ecuatoriana de Montañita, fue condenado a 40 años de prisión. "Los tres responsables del homicidio tienen las penas más altas que registra el Estado ecuatoriano", dijo el embajador argentino en ese país, Luis Juez.

"Podemos decir que se hizo justicia. Es una jurisdicción que no es nuestro país, pero tengo que sacarme el sombrero por el nivel de celeridad. Una causa como esa en Argentina no termina de sustanciarse con condena en no menos de 10 o 12 años", apuntó.

Condenaron a 40 años de cárcel a los autores del crimen de las turistas mendocinas

En ese sentido, Juez destacó en diálogo con radio Cadena 3 la velocidad con la que se dictó la sentencia el juzgado Santa Elena, en Ecuador, y se mostró "orgulloso del resultado". "Hablé con los familiares de ellas y la verdad es que sienten que a partir de ahora pueden comenzar a hacer su duelo", agregó Juez.

La autopsia determinó que las turistas argentinas fueron "asesinadas con saña"

Los cuerpos de Marina Menegazzo, de 21 años, y María José Coni, de 22, fueron encontrados en febrero de 2016 en una zona de vegetación próxima a las playas de Montañita, a unos 200 kilómetros de Guayaquil, en Ecuador.

La última mujer que vio a las mendocinas: “noté que algo raro pasaba"

Las jóvenes turistas, que se habían comunicado por última vez con sus familiares el 22 de febrero de ese año, fueron halladas envueltas en plástico y con cinta de embalar.

Por el crimen fueron condenados a 40 años de prisión Luis Pérez Castro, cuya resolución se dio a conocer en las últimas horas; Alberto "Negro" Segundo Mina Ponce y Aurelio "Rojo" Rodríguez, estos últimos condenados en 2016.