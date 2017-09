Todo lo que necesitás saber de la visita de San Martín a Independiente Rivadavia

Por la segunda fecha de la B Nacional, San Martín visitará a Independiente Rivadavia en busca de su primera victoria afuera de La Ciudadela.



- ¿Cómo llegan?

El equipo que conduce Diego Cagna debutó con un triunfo ante Ferro, el último sábado en La Ciudadela. Conforme con el rendimiento, el DT decidió confirmar los mismos titulares. A la lista de concentrados se sumaron Gabriel Graciani (último refuerzo llegado desde Estudiantes de La Plata) y Francisco Oliver. El delantero Nicolás Benegas se quedó en la provincia.

Prediger espera que San Martín pueda traer los tres puntos de Mendoza

Para esta temporada, los mendocinos también encararon una profunda reestructuración del equipo, al igual que los "Santos", después de la salida de 16 jugadores. En el debut, igualaron 1-1 ante Nueva Chicago, en Mataderos. Con José "Pepe" Romero como nuevo entrenador, los mendocinos están obligados a sumar para no depender de nadie y no sufrir con el promedio de descenso. Entre sus incorporaciones se destacan los volantes Juan Manuel Cobo (ex Banfield), Matías Abelairas (ex River) y los delanteros José Méndez (ex Atlético) y Eial Strahman (ex Talleres y Olimpo).

El “Santo” buscará potenciar la buena imagen del debut

- Últimos enfrentamientos

El 27 de noviembre de 2016, San Martín igualó 2-2 en Mendoza ante la "Lepra". Los tucumanos ganaban 2-0, con goles de Gonzalo Rodríguez y Rodrigo Moreira. Sin embargo, en el complemento, el equipo "Santo" se derrumbó y le quitaron la victoria sobre la hora.

En junio de este año, en otro partido lleno de reclamos de parte de los tucumanos, Independiente Rivadavia se llevó un triunfo importantísimo desde La Ciudadela: los ayudó a zafar del descenso y le arrebataron a los "Santos" las últimas chances de pelear por un ascenso a Primera. Cristian Tarragona y Sergio Rodriguez Budes anotaron para la visita mientras que Matías García descontó para los dueños de casa.

- Árbitro y horario de comienzo

El bonaerense Héctor Paletta será el encargado de controlar el partido, que comenzará a las 21.30, en el estadio Bautista Gargantini, de Mendoza. Transmite TyC Sports Play.

