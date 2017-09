'SSSS': el código que ningún pasajero quiere en su tarjeta de embarque

Si viajás desde o hacia Estados Unidos y tu pasaje tiene el código "SSSS", probablemente te esperen largas horas de padecimiento. Es un código que se designa a un pasajero al azar y que solo conocen los funcionarios de seguridad de los aeropuertos.

El sello indica que la persona en cuestión debe ser sometida a inspecciones adicionales y exhaustivas, según informó actualidad.rt.com. Las siglas significan Selección Secundaria de Supervisión de Seguridad y se usan para controlar a los turistas en los puestos de control.

¿Qué incluye la inspección?

1- Registros a fondo del equipaje

2- Cacheo corporal

3- Validaciones de identidad de todo el que porte esa 'marca' en su tarjeta de embarque

Algunos de los "elegidos" comentaron en las redes sociales que es un proceso de largas horas, según reprodujo el portal. Desde un principio no vas a poder imprimir tu tarjeta de embarque en las máquinas de autofacturación del aeropuerto.



La medida fue establecida por los servicios de inteligencia norteamericanos después del famoso atentado del 11 de septiembre de 2001 en Nueva York.

Si el pasajero se niega a someterse a esta inspección adicional, no lo dejarán subir al avión.

On flight back to USA from Istanbul. My ticket got the dreaded SSSS designation. Google it. Hours in security hell await me ahead, again. pic.twitter.com/xgt5kKAuug