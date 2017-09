Video: Venus Williams se divierte bailando en pleno partido

Venus Williams se mantiene en el puesto número 5 del Ránking de la WTA, mientras tanto se divierte en los courts.

Esta vez, la estadounidense disputaba un duelo de dobles de exhibición en el reconocido torneo de The Greenbrier, cuando comenzó a sonar Bruno Mars mostró sus dotes de bailarina.

Venus se mostró feliz y el público aprovechó para registrar todos sus movimientos y el video ahora hace furor en las redes.

ICYMI: @Venuseswilliams showed off her moves during exhibition matches last weekend at The Greenbrier! https://t.co/lSz62DVI3f #USTennis pic.twitter.com/Blhg2dNb8a