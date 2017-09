Tevez contra el fútbol chino: "están a años luz"

La polémica por Carlos Tevez en China no se acaba. El delantero, que juega con escasa trascendencia en Shanghai Shenhua, consideró hoy que recién dentro de 50 años los chinos podrán competir de igual a igual con los europeos.

"El fútbol en China es muy diferente, están a años luz de otros países y creo que recién dentro de 50 años van a poder competir ante Europa", dijo el ídolo de Boca que ha decepcionado en Shanghai Shenhua, en donde jugó 14 cotejos y apenas hizo tres goles.

"En Sudamérica y Europa los jugadores comienzan a jugar al fútbol desde que son chicos pero en China no lo hacen y eso hace que técnicamente no sean muy buenos" le expresó el ex jugador de Corinthains de Brasil, West Ham y Manchester United y Juventus.

La continuidad de Tevez en China esta en dudas ya que el presidente de Shanghai Shenhua, Wu Xiaohui, aseguró que su contratación "no cumplió" con "las expectativas" del club de la Superliga de China, que pretendía "un jugador estrella y de alta calidad". ¿Volverá a Boca a fin de año?