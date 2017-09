Cristina Kirchner aseguró que la acusan por la muerte de Nisman "para tapar" el caso Maldonado

La primera candidata a senadora en la provincia de Buenos Aires por Unidad Ciudadana, Cristina Fernández, acusó hoy al Gobierno de "construir" en el kirchnerismo "la figura del enemigo interno" y advirtió que el Ejecutivo "necesita de la fractura social y de la división interna" para "ejecutar su plan". Además advirtió que las declaraciones de la diputada Elisa Carrió, quien sostuvo que el gobierno del Frente para la Victoria "ordenó matar" al fiscal Alberto Nisman, son "una inmensa bomba de humo para tapar" el caso del desaparecido Santiago Maldonado.

"El Gobierno necesita la fractura social y la división política de los que son opositores para ejecutar su plan, que va a tener la segunda fase de ajuste después de las elecciones de octubre", sentenció la ex presidenta en una entrevista a la radio AM 750.

Para la ex mandataria, el Gobierno "tiene como ejes" la "fractura social y el montaje permanente de la mentira política como forma de propaganda", al tiempo que añadió que "estamos ante un gobierno quiere construir, como en los viejos tiempos, la figura del enemigo interno" que "tiene determinadas características: peronista, kirchnerista, que le gusta el "Indio" Solari".

Cristina aseguró que Mauricio Macri "es un presidente más de spot publicitario que de gestión" y advirtió que los ministros tampoco trabajan. "Ninguno trabaja, excepto (el ministro de Finanzas, Luis) Caputo. Hay que reconocerle que está todo el día trabajando, emitiendo deuda", ironizó la ex mandataria, durante una entrevista concedida a Víctor Hugo Morales y que se transmitió por radio AM 750.

El caso Maldonado

Sobre las últimas acusaciones que le endilgó Carrió, la ex mandataria dijo que son "un disparate mayúsculo" que "responden a un objetivo", que "son una inmensa bomba de humo para tapar lo que ocurrió".

"La pregunta que se le va a seguir haciendo a Gendarmería y al Gobierno es dónde está Santiago Maldonado", sostuvo la ex mandataria.

"A nosotros nunca se nos ocurrió ligar a los Qom con las FARC. Podíamos no estar de acuerdo pero nunca represión ni judicialización".

"Si un funcionario como Pablo Noceti, jefe de Gabinete del Ministerio de Seguridad dice en el micrófono que hagas lo que hagas te van a meter preso y te van a judicializar, ¿ese hombre, por privado, qué orden dará?".

La ex presidenta habló también sobre el despido de Roberto Navarro

Dijo que el despido de Roberto Navarro del canal C5N no puede verse "como un hecho aislado". Afirmó que el gobierno de Cambiemos necesita que "no haya voces" críticas a su plan económico en los medios de comunicación.

"Lo de Roberto Navarro no puede verse como un hecho aislado y único", señaló. "Es obvio que un plan económico de estas características, donde todos los días se está despidiendo gente, que hay que aplicar una flexibilización laboral igual que la reforma de Brasil, necesita que no haya voces que denuncien estas cosas", aseguró.

Y desafió a Mauricio Macri: "¿El Presidente se animará a un reportaje de dos horas con Navarro y Horacio Verbitsky?".

#CristinaConVHM "A mi no me van a meter miedo. Yo voy a ejercer la representación que siempre he ejercido" https://t.co/cFN8VNMDcD pic.twitter.com/d0RdUd0wcy