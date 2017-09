WhatsApp falla una vez más y miles de usuarios están sin servicio

Millones de usuarios alrededor del mundo reportan lo mismo en sus redes sociales: WhatsApp falla y dejó de funcionar. Aparentemente el servicio de la aplicación ha dejado de funcionar y afectó a varios países.

Por el momento, WhatsApp no muestra ningún mensaje que indique que su sistema esté inoperativo más allá de que los mensajes que enviemos se quedarán permanentemente con el reloj que indica que se están tratando de entregar a sus destinatarios.

La app lleva así ya varios minutos y por ahora no hay indicios de recuperación. Basta con echar un vistazo a una búsqueda de Twitter para ver que la caída se está produciendo en bastantes partes del planeta.

Los problemas se reportan desde diferentes ciudades y regiones del mundo, por lo que, hasta este momento, no se tiene concentrada una sola zona con fallas. Algunos usuarios reportan que no salen los mensajes y otros que simplemente no “les llega nada”.