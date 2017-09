Anuncian el fin del mundo para el 23 de septiembre: qué dice la NASA

La última amenaza de apocalipsis afirma que un cuerpo desconocido llamado Nibiru o Planeta X chocará con la Tierra el 23 de septiembre de 2017. La nueva profecía, que se hizo pública hace algunos años y circula especialmente en la red durante las últimas semanas, asegura combinar astronomía, investigación científica y pasajes de la Biblia para respaldar su predicción.



Incluso el último eclipse total, que a menudo es fuente de miedos y supersticiones populares, es utilizado como argumento para sustentar esta creencia y es definido como "el presagio del apocalipsis".



Inicialmente, la teoría que defiende la existencia de Nibiru aseguraba que la catástrofe ocurriría en mayo de 2003. Cuando nada sucedió, sus seguidores hicieron una nueva interpretación para programarla en diciembre de 2012, realizando la conexión con el fin de uno de los ciclos del calendario maya.



Un científico de la NASA también rompió el silencio acerca de las teorías y brindó un punto de vista científico. David Morrison rechazó de lleno que un planeta vaya a colisionar con la Tierra, según consignó The Washington Post.



El diario señaló que la revista evangélica Unsealed ha compartido un video en YouTube titulado “September 23, 2017: You Need to See This”, que muestra lo que –según ellos– podría pasar ese día.





Esta profecía de la destrucción del mundo que promulga el escritor cristiano evangelista David Meade está amparada en un estudio de los números y códigos de la Biblia, explicó el Post.