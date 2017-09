Carrió: "el kirchnerismo quiso deslegitimar a Gendarmería para quitarle valor a la pericia de Nisman"

La candidata a diputada por Cambiemos, Elisa Carrió, en referencia al caso Santiago Maldonado, consideró esta noche que el kirchnerismo "quiso deslegitimar a Gendarmería para quitarle valor a la pericia de Alberto Nisman" realizada por esa fuerza, y aseguró que "sectores de derechos humanos vinculados al kirchnerismo dirigieron una embestida con testigos falsos" en el caso del joven artesano desaparecido en Chubut.

En diálogo con Télam y otros medios al salir de una sesión de Facebook Live por la campaña -en sus primeras declaraciones tras las PASO- la diputada dijo que "lo que más importa es encontrar el paradero" de Maldonado y "que aparezca con vida, además de garantizar los protocolos de casos de desaparición forzada".

Aseguran que la pericia de Gendarmería reveló que a Nisman lo mataron dos personas



"El gobierno nacional no tiene nada que ver. Acá los que dicen la verdad, aunque sea a cuentagotas, son los gendarmes. Hay que buscarlo más en Chile, en donde (la comunidad mapuche) tiene mucha organización", agregó.

Carrió vinculó expresamente la pericia por la muerte de Nisman con la "embestida dirigida por el kirchnerismo y sectores de derechos humanos vinculados al kirchnerismo" en la investigación del caso Maldonado, y sostuvo que esos sectores llevaron "testigos falsos".

"Esto tiene que ver con Nisman, porque es el caso que obsesiona a Cristina Fernández de Kirchner, porque es un crimen de Estado con impacto internacional. El gobierno de Cristina ordenó matar a Nisman. En la misma fecha se dieron los hechos: se avanzaba en causas que tienen que ver con el pacto con Irán a la vez que lo de Maldonado. Esto no significa que se inventa su desaparición, pero sí que hacen un uso de un hecho para tapar otro", aseveró.

La cofundadora de Cambiemos sostuvo que el kirchnerismo "quiere decir que hay un pacto entre Gendarmería y el Gobierno por el tema Nisman y eso es una mentira grosera"

Además, sobre el joven desaparecido tras la represión de gendarmes en una ruta del departamento chubutense de Cushamen, dijo que "en todo caso es un exceso y el Estado sería responsable", aunque opinó que ese exceso "no lo hay, pero lo que no se puede es politizar la causa. No hay un elemento y todos son testigos falsos que encima son kirchneristas".

"Quieren deslegitimar a Gendarmería para quitarle valor a la pericia de Nisman, porque el peritaje de Gendarmería lo que demuestra es la autoría y el encubrimiento del gobierno de Cristina Kirchner en el crimen, y que contó con apoyo de (César) Milani y Aníbal Fernández", enfatizó.

Consultada sobre el rol de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, Carrió dijo que puede "discrepar en las formas" de la funcionaria y que en "algunas cosas se equivoca" pero remarcó: "Lo que me consta es que Patricia no transa con el narcotráfico y tiene absoluta buena fe. Recordemos que a través de Ciudad del Este la droga financia mucha política en Latinoamérica y con las decomisaciones que está haciendo (Bullrich) muchos están perdiendo plata".