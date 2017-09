Cristina Kirchner le reclamó a Macri "que no hable del futuro, sino que se ocupe del presente"

La ex presidenta y candidata a senadora nacional por Unidad Ciudadana, Cristina Kirchner, formuló hoy duras críticas al gobierno de Mauricio Macri. Manifestó que en las próximas elecciones legislativas del 22 de octubre "hay que votar por el presente, por el hoy, por lo que nos está pasando y para que el Gobierno no nos quite nada, ni las jubilaciones, ni los remedios, ni las ilusiones ni los sueños".

En el microestadio del Parque Lomas y acompañada por el intendente de ese distrito, Martín Insaurralde, Cristina Kirchner habló frente a un auditorio de jubilados y pensionados, ante quienes pidió que los gobernantes "no hablen del futuro, sino que se ocupen del presente".

"¿Qué qué le dicen a una madre con sus hijos que perdió el empleo ¿Qué espere que ya va a llegar el futuro?", ironizó.

Con un tono enérgico, insistió: "este 22 de octubre hay que votar por el presente, por lo que está pasando. Votemos por el hoy y el ahora", remarcó en la celebración del Día del Jubilado.

Cristina también se refirió a la deuda externa y fue tajante al asegurar, tras realizar un repaso histórico, que "cuando hay que pagar los intereses de la deuda, la primera guita que manotean es la de la jubilados".

"No quiero que nuestros nietos se vayan del país como en 2001, cuando Argentina era un país inviable", fustigó la ex presidenta, quien añadió que el Gobierno "le está hipotecando el futuro a los niños".

Durante su discurso, Cristina Kirchner no evitó la confrontación y criticó a Cambiemos por su estilo de campaña electoral, al cuestionar que "se sacan fotos con los pobres y eso no es gobernar".

Previo a las palabras de la ex mandataria, el intendente Insaurralde sostuvo que la candidata a senadora "es la única persona capaz de poner un freno al Gobierno y decirle basta al ajuste". (Télam)