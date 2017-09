Jubilados transferidos coinciden con que la recomposición es sólo un paliativo

La recomposición que anunció la Provincia fue tomada con pinzas por los jubilados y pensionados transferidos. Es que sostienen que se trata sólo de un paliativo y está lejos de ser el 82% móvil que exigen desde hace más de 15 años. "Es importante, pero no hay movilidad. Que quede muy claro. Y no abarca a jubilados no transferidos, como los de ex Dipos", manifestó Cristina Leal, referente de los jubilados autoconvocados en la plaza Independencia.

El gobernador Juan Manzur firmó un decreto ayer para que, desde el próximo mes, el 70% de los jubilados y pensionados transferidos por la Provincia a la órbita nacional (unos 6.100 pasivos) incrementarán sus haberes en un valor cercano al 82% del salario de un empleado activo (estimado, en promedio, en $ 13.400 mensuales).

Siete preguntas y respuestas sobre la recomposición a jubilados transferidos

Leal aclaró que los beneficiados por el reajuste no deben hacer ningún trámite. También indicó que el movimiento va a seguir trabajando para que se pague a la totalidad de los jubilados, al tiempo que adelantó que otro objetivo en el corto plazo es conseguir el boleto gratuito, aunque sea para quienes cobran la jubilación mínima.





Pedro Brito, sin embargo, fue mucho más crítico sobre la recomposición. "Es una campaña lo que están haciendo, y no queremos que nos den dádivas. Queremos que nos den lo que nos corresponde por ley, que es el 82% móvil. La inflación te mata, y dentro de uno o dos meses esa suba no va a valer nada, porque no está incluida la movilidad. No estoy de acuerdo".

Ordenan a la Provincia que pague el 82% móvil

Otra que no quedó satisfecha con el anuncio fue Azucena de Arzusmendi, quien contó que su marido, Jesús, tuvo que ser operado y que el dinero no le alcanza para los medicamentos. "A todos les tienen que pagar el 82% móvil. A mi esposo lo han jubilado en la época de Bussi, y cobraba ‘dos mangos’. Ahora son $ 13.000 y creen que es un platal. Él tiene un remedio que sale $ 2.000. Esto es un paliativo".

Carteles en mano

Como en cada concentración en la plaza Independencia, los carteles acompañaron a los jubilados. Uno de los responsables de hacerlos es Juan Carlos Medina, quien trabajó como ingeniero en la ex Dirección Provincial de Obras Sanitarias (Dipos). "Yo no sé hablar, pero hago carteles. A toda desgracia hay que sacarle provecho. Tendrían que ser más picantes, pero puede haber problemas", consideró.

Con una bandera de la provincia en una mano y en la otra un letrero que rezaba “somos el 30% sin el 82%”, Medina contó que la noche previa a las marchas lee y escucha las últimas declaraciones de las autoridades para hacer los carteles. "Justicia a medias es injusticia, y lo que dijo Manzur es una injusticia", indicó.