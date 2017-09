Un tucumano pasó siete horas encerrado por el terremoto: "me quebré y empecé a llorar"

Un joven tucumano pasó siete horas encerrado en un salón a causa del terremoto que sacudió la Ciudad de México. Del miedo pasó al shock y luego, a la angustia. De hecho, afirma que aún no puede recuperarse anímicamente de lo que vivió.

Matías Almara es estudiante de actuación en la TV Azteca y en el momento del terremoto se encontraba ensayando una obra de teatro junto a 20 personas más. Un par de horas antes, contó a LA GACETA, participó (y filmó) del simulacro que realizó toda la ciudad de México e identificó los “puntos seguros” para resguardarse de un posible sismo; el terremoto finalmente ocurrió un rato después.

“Primero fue shockeante, solo me concentré en salir corriendo hacia algún lugar y hasta me olvidé el celular adentro del salón. Después me quebré y empecé a llorar. Estuve siete horas encerrado ahí hasta que se todo se tranquilizó”, relató Matías.

El estudiante detalló que los estudios son muy grandes y que todo lo que colgaba de los techos (tachos de luces, televisores, etc) comenzó a moverse.

En el lugar donde vive Matías (bastante lejos de los estudios de TV en los que se encontraba al momento del terremoto) se rompieron tubos de gas y agua, pero no hubo daños edilicios; por ese motivo, cuando llegó se encontró con que su departamento estaba lleno de agua.

A pesar de las horas que pasaron, el miedo aún no se va. “Me costó bañarme por miedo a que vuelva a pasar lo mismo. Me ponía el shampoo, cerraba los ojos y me daba la sensación de que empezaba a moverse todo de nuevo. Que volvía a empezar”, detalló.





Miedo e inseguridad

Almara dijo que el transporte público no funciona. Por lo tanto, solo puede trasladarse quien tiene un auto particular.

La inseguridad es un tema que preocupa mucho a los tucumanos en este momento. Sucede que los delincuentes se están aprovechando de la situación y atacan a las personas que se trasladan a pie.