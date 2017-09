Conmoción: quién era Celia Fuentes, la modelo que tuvo un romance con Facundo Moyano y apareció muerta en España

ESPAÑA.- La modelo española Celia Fuentes, de 27 años, fue hallada sin vida en su departamento. La joven se habría quitado la vida en medio de una fuerte depresión, según explicaron distintos medios de ese país.



Celia se hizo conocida en la Argentina por su vínculo amoroso con Facundo Moyano, con quien tuvo un affaire en Madrid, en uno de los viajes del diputado a España.





“A Facundo lo conocí en abril en capital (Madrid) y nos invitó a mí y a dos amigas a cenar al día siguiente, que fue cuando fuimos a una discoteca. Esa es una de las fotos que ustedes vieron. Luego él se volvió a Argentina, yo le volví a ver y todos los días me escribía, me escribía, y claro yo lo busqué en Google y vi que había hecho una portada Eva Bargiela (ex novia de Facundo que se peleó cuando surgió el rumor de Nicole Neumman). Me quedé un poco en plano shock. O sea tienes novia y me has mentido. Y me dijo que no, que esa chica solo busca fama y que esas fotos habían sido de antes pero que recién se habían publicado ahora”, había dicho en su momento Celia sobre Moyano.





Además de ser modelo e influencer, Fuentes fue una de las participantes más polémicas del reality español Quiero Ser, conducido por Sara Carbonero, ya que su abandono voluntario fue conflictivo, porque acusó al programa de manipulación.



“Queremos transmitir nuestro más sincero pésame a la familia de Celia. Gracias por tu trabajo y profesionalidad de corazón, te echaremos mucho de menos. Te queremos allí donde estés“, escribió la agencia de representantes Present and Future en su cuenta de Instagram.





<< Un hilo rojo invisible conecta a aquellos que están destinados a encontrarse, sin importar tiempo, lugar o circunstancias. El hilo se puede estirar o contraer, pero nunca podrá romperse >> : @jmmphto Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 12 de Sep de 2017 a la(s) 12:04 PDT

Crees en el destino ?? @destinoibiza #destinomakers Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 26 de Jul de 2017 a la(s) 1:11 PDT

Jacuzzi time @ibizasun.hotel #ibiza #betterwithsun Una publicación compartida de Celia Fuentes (@celfc) el 26 de Jun de 2017 a la(s) 12:12 PDT