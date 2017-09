El Seleccionado U15 de básquet viaja para jugar el Campeonato Argentino

La Selección tucumana de básquet U15 viajará a la medianoche rumbo a Paraná, para afrontar el Campeonato Argentino de la categoría, que se desarrollará en esa ciudad y en Santa Fe, desde el jueves y hasta el lunes.

El equipo conducido por Juan Pablo Flores y Gustavo Gaete se entrenó hoy en doble turno (matutino en Huracán BB y vespertino en Tucumán BB) y después de la cena, partirá hacia la capital entrerriana, donde competirá en la fase clasificatoria del grupo 4.

Lo hará en cancha de Recreativo: jueves, a las 18, vs La Rioja:; viernes, a las 18, vs San Juan; sábado, a las 20, vs Febamba.

Este es el plantel representativo de la FBPT, que pidió hacer público su reconocimiento al intendente Javier Noguera y a Hugo Ruíz, Director de Deportes de esa ciudad, por el apoyo brindado para posibilitar el viaje de la delegación provincial.

4) Gastón Martínez, Escolta, 1.78 m. (Belgrano)

5) Joaquín Briseño, Ala-pivot; 1.94 m (Independiente)

6) Martiniano Ayusa, Base, 1.74 (Talleres)

7) Augusto Figueroa, Ala-pivot, 1.88 m (Estudiantes)

8) Gonzalo Alonso, Escolta, 1.75 m (Estudiantes)

9) Patricio Bobba, Alero, 1.78 m (Central Córdoba)

10) Tomás Allende, Alero, 1.88 (Quimsa)

11) Ignacio Palavecino, Base, 1.74 m (Independiente)

12) Facundo Monteros, Alero, 1.77 (Asociación Mitre)

13) Damián Cabrera, Pivot, 1.89 m (Concepción BB)

14) José Drube Flores, Pivot (Central Córdoba)

15) Juan Manuel Santucho, Pivot, 1.95 m (Asociación Mitre)