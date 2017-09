Trump se solidarizó con México tras el terremoto: "estamos con ustedes y estaremos allí para ayudarlos"

Pese a las diferencias que tiene con México, el presidente estadounidense Donald Trump expresó su apoyo a los habitantes menos de dos horas después de que un violento sismo sacudiera la capital del país.

"Que Dios bendiga a la gente de México. Estamos con ustedes y estaremos allí para ayudarlos", expresó Trump en un mensaje que compartió por las redes sociales.

En la ONU, Trump amenazó con "destruir totalmente" a Corea del Norte



El Servicio Sismológico Nacional de México confirmó que se trató de un solo terremoto de 7,1 grados en la escala de Richter. En un primer momento, la dependencia oficial había informado que se habían producido dos movimientos: uno de 6,8 y otro de 7,1 grados.

Este mediodía, el mandatario norteamericano hizo su primer discurso ante la Asamblea General de la ONU en la que fue muy crítico sobre el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela. En su discurso advirtió con tomar "medidas adicionales" contra el chavista en el caso de que "persista en su camino para imponer un gobierno autoritario".

