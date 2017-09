Un terremoto de 7,1 grados sacudió México: hay, al menos, 119 muertos

Un sismo de 7,1 de magnitud se sintió con gran fuerza en la Ciudad de México, apenas dos horas después de un simulacro con evacuaciones masivas para recordar el gran terremoto de 1985 en la capital mexicana. Al menos, 119 personas murieron, de acuerdo a cifras oficiales preliminares; mientras que se buscan todavía sobrevivientes entre escombros, informó la cadena Televisa.

El Servicio Sismológico Nacional informó que se originó 12 kilómetros al sureste de Axochiapan, estado de Morelos, a las 13.14.

El epicentro estuvo a sólo 160 kilómetros al sur de la capital mexicana. Las imágenes de televisión y los videos muestran que el terremoto causó daños.

Atoridades de Protección Civil informaron que se produjeron daños severos en edificios de Puebla y de la capital mexicana. También se registraron daños en las rutas y hay zonas sin electricidad ni servicios de comunicación, detalló la agencia Reuters.

Por ese motivo, el coordinador nacional de Protección Civil, Luis Felipe Puente, instó a los mexicanos a no volver a sus casas hasta que no se constate si no sufrieron daños severos que pongan en riesgo a sus habitantes.

El 7 de septiembre un terremoto de 8,2 de magnitud, con epicentro frente a las costas del sureño estado de Chiapas, causó 98 muertes.

El presidente Enrique Peña Nieto, que estaba en vuelo hacia el estado de Oaxaca -dañado por un terremoto de 8,2 hace casi dos semanas- regresó a la capital y convocó al comité de emergencias para evaluar la situación.

Cada año el 19 de septiembre el presidente y miembros de su gabinete rinden homenaje a las víctimas a la hora del sismo en el Zócalo, la plaza principal de Ciudad de México, donde están el Palacio Nacional y la Catedral.

Además, se hace un gran simulacro de terremoto, en el que suenan las alarmas sísmicas y se evacuan edificios, en las principales ciudades del país.

Los 19 de septiembre de cada año, el presidente y miembros de su gabinete rinden homenaje a las víctimas del catastrófico terremoto que se produjo en 1985, detalló la agencia DPA.

Además, se hace un gran simulacro de terremoto, en el que suenan las alarmas sísmicas y se evacuan edificios, en las principales ciudades del país. Todo eso ocurrió hoy justo antes de este último sacudón.