La pianista eslava Marina Horak se presentará el jueves en la Sala Orestes Caviglia

La pianista eslava Marina Horak presentará este jueves el espectáculo “Sueños y danzas eslavas”, a las 22, en la Sala Orestes Caviglia. En el marco del Septiembre Musical, Horak interpretará clásicos de Chopin, Lucijan Skerjanc y Janez Maticic, con entrada libre y gratuita.

Dueña del codiciado premio Betteto 2008, la destacada pianista abordará un amplio repertorio que incluye Mazurka op. 50/3 en Do menor, y Nocturno op. 48, en Do menor, de Chopin; Notturno, de Ferdo Livadic; Laure (mazurka), Les hirondelles du presbytere y Lucifer (polka-galop) de Jurij Mihevec; Sonata de Lucijan Skerjanc; Dumka op. 59 de Tchaikovsky; Danses grotesques de Janez Maticic; Preludes op. 1 de Karol Szymanowski; Seven Balkan Dances de Marko Tajcevic; y al final Barcarole op. 60 de Chopin.

La​ ​trayectoria​ ​de​ ​la​ ​vida​ ​de​​ ​Horak​ ​estuvo​ ​marcada​ ​por​ ​la​ ​diversidad:​ ​el​ ​clavecín​ ​y​ ​la​ ​música​ ​contemporánea,​ ​música​ ​de cámara​ ​y​ ​dúo​ ​de​ ​piano,​ ​actuaciones​ ​como​ ​solista​ ​y​ ​junto​ ​a​ ​cantantes​ ​acompañantes,​ ​la​ ​enseñanza​ ​y​ ​la​ ​escritura,​ ​conferencias y​ ​conciertos,​ ​poesía​ ​y​ ​traducción.​

Su carrera incluye conciertos con orquesta y recitales, dúos de piano y orquestas de cámara, programas de radio y televisión a lo largo y ancho de toda Europa, como así también apariciones en Australia, Nueva Zelanda y Asia. Realizó presentaciones en numerosos festivales en Francia, Noruega, Dinamarca, Alemania, Turquía, Bulgaria, Suiza, USA, China, Croacia y Eslovenia. Dictó master clases en tres continentes: Europa, Asia y América.